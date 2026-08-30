"Стремятся парализовать жизнь": Россия изменила тактику ударов по Киеву, – СМИ

Российская армия изменила тактику воздушных атак на Киев, отказавшись от коротких массированных обстрелов в пользу непрерывных запусков небольших групп БПЛА. Это привело к рекордным 15 часам воздушной тревоги в столице за сутки и направлено на изнурение противовоздушной обороны и дезорганизацию гражданской жизни.

Об этом пишет издание TWZ.

Какую тактику применяют россияне?

Эксперты отмечают, что смена приоритета с амплитуды на частоту запусков свидетельствует о переходе Москвы к новой концепции атак. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что оккупанты запускают реактивные БПЛА небольшими волнами из-за нехватки ресурсов для проведения постоянных одновременных массированных залпов.

Руководительница компании Fire Point Ирина Терех отметила, что российские войска пытаются парализовать гражданскую и экономическую жизнь в столице.

Враг стремится заставить нас опустить руки в отчаянии, заставить искать виновных среди своих и поддаться усталости,

– подчеркнула она.

Украинские военные аналитики считают, что попытка непрерывного психологического давления может иметь обратный эффект для России. Постоянные тревоги и разрушения вызывают у граждан лишь дополнительную ярость и мобилизацию сопротивления, а не панические настроения.

Сейчас Силы обороны ищут новые технические решения для устранения угрозы со стороны малогабаритных реактивных дронов. В то же время украинские подразделения наращивают собственный потенциал для атак по территории противника.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что российские военные уже оценивают эффективность реактивных дронов и будут продолжать увеличивать их количество. По его словам, украинские дроны-перехватчики пока не демонстрируют достаточной результативности против скоростных целей, поэтому Украина ищет новые технические решения. На данный момент лучше всего с реактивными БПЛА справляются авиация, объектная ПВО и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что Россия все чаще использует реактивные "Шахеды", которые могут разгоняться до 500–600 километров в час. Из-за этого враг способен фактически растягивать воздушные тревоги на весь день и парализовать жизнь городов. По его словам, эффективный способ противодействия таким дронам пока ищут.

В то же время украинские военные уже сбивают реактивные "Шахеды" обычными зенитными дронами на тех участках маршрута, где беспилотники снижают скорость. По словам эксперта, Украине необходимо развивать систему малой ПВО и искать новые решения для борьбы со скоростными целями.

Стоит отметить, что в июле Россия применила в пять раз больше реактивных дронов, чем в июне.