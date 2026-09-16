Трамп обвинил демократов в сговоре и покушении на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что покушение на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании в июле 2024 года якобы было частью заговора демократов. По его словам, целью этого заговора было не допустить его участия в президентских выборах.

Он опубликовал соответствующее заявление в своей социальной сети Truth Social.

Что сказал Трамп о покушении на него?

Он утверждает, что после его вступления в должность 20 января часть материалов по делу о покушении якобы отсутствовала, была изменена, повреждена или исчезла.

Только что была найдена новая информация! Почему ее не нашли раньше? Это все был заговор демократов, чтобы отстранить меня от участия в выборах, который провалился,

– написал американский президент.

Трамп также заявил, что бывший директор ФБР Кристофер Рэй должен понести ответственность за действия бюро во время расследования покушения. Его претензии прозвучали после того, как генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил о появлении новой информации о нападавшем Томасе Мэтью Круксе.

В то же время Бланш не заявлял об обнаружении доказательств политического заговора. По данным Reuters, новые материалы касаются самого Крукса, его прошлого и обстоятельств подготовки к нападению, а мотив стрелка следствие до сих пор не установило.

Напомним, покушение произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. Крукс открыл огонь с крыши здания, поэтому Трамп получил ранение в ухо, один участник митинга погиб, а еще двое человек были ранены.

Стрелка ликвидировал сотрудник Секретной службы США. По результатам предварительного расследования ФБР, Крукс действовал самостоятельно, а доказательств причастности демократов к нападению установлено не было.

В то же время СМИ считали, что покушение могло быть подстроенным самим Трампом. В частности, акции Trump Media & Technology Group Corp (DJT) резко выросли на предыдущих торгах после попытки нападения. На момент подготовки данного отчета акции компании выросли на 63%, после того как сначала поднялись на 74%.