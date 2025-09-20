Польша ночью мобилизовала "все необходимые ресурсы" из-за российской атаки
- Россия нанесла массированный удар по Украине 20 сентября.
- Польша мобилизовала войска и активировала противовоздушные оборонительные системы из-за угрозы российской авиации.
В ночь на 20 сентября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. Из-за воздушной угрозы в прилегающих к границе регионах Польши войска перевели в режим полной боевой готовности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Что известно об активности польской авиации во время атаки на Украину?
В Польше проинформировали о проведении операции с участием польских и союзнических Воздушных сил из-за ударов России по территории Украины.
Заметьте! Во время вражеской атаки, поляки ввели в эксплуатацию комплексы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.
Все меры имели превентивный характер и были направлены на защиту польского воздушного пространства в районах, прилегающих к зонам потенциальной угрозы.
К слову, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул, что Путин воспринимает только силу, поэтому НАТО должно расценить инциденты с дронами как акт агрессии и выработать общую стратегию ответа. По его словам, в случае нарушений воздушного пространства Польши следует не только сбивать вражеские БпЛА, но и наносить удары по местам их запуска.
Вооруженные силы Польши отметили, что войско продолжает внимательно отслеживать развитие событий в Украине и находится в постоянной готовности гарантировать безопасность польского неба.
Как Россия угрожает Польше?
- В среду, 10 сентября, 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство стран НАТО, что стало случаем едва ли не самой серьезной опасности за все время существования Альянса и вызвало бурную реакцию международного сообщества.
- В пятницу, 19 сентября, российские истребители пролетели на малой высоте в районе польской добывающей платформы Petrobaltic. В Варшаве такое поведение агрессора оценили как откровенную провокацию.
- В тот же день в селе Хойны возле Люблина обнаружили вероятные обломки ракеты после очередного российского обстрела.
- Серия инцидентов с российскими дронами над территорией Польши вновь активизировала дискуссию о возможности введения бесполетной зоны над Украиной.
- В ответ на дипломатические инициативы польского МИД представитель Кремля Джабаров пригрозил Польше потерей территориальной целостности.