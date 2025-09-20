В ночь на 20 сентября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. Из-за воздушной угрозы в прилегающих к границе регионах Польши войска перевели в режим полной боевой готовности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Что известно об активности польской авиации во время атаки на Украину?

В Польше проинформировали о проведении операции с участием польских и союзнических Воздушных сил из-за ударов России по территории Украины.

Заметьте! Во время вражеской атаки, поляки ввели в эксплуатацию комплексы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.

Все меры имели превентивный характер и были направлены на защиту польского воздушного пространства в районах, прилегающих к зонам потенциальной угрозы.

К слову, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул, что Путин воспринимает только силу, поэтому НАТО должно расценить инциденты с дронами как акт агрессии и выработать общую стратегию ответа. По его словам, в случае нарушений воздушного пространства Польши следует не только сбивать вражеские БпЛА, но и наносить удары по местам их запуска.

Вооруженные силы Польши отметили, что войско продолжает внимательно отслеживать развитие событий в Украине и находится в постоянной готовности гарантировать безопасность польского неба.

Как Россия угрожает Польше?