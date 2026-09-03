Пекин заинтересован в войне: эксперт объяснил, что Китай получает из России

Китай публично демонстрирует нейтралитет в отношении России и Украины. При этом им выгодно, что война продолжается и дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов. По его словам, Россия почему-то держится благодаря Китаю. Именно Китай является основным торговым партнером для РФ. В то же время РФ занимает лишь 10-е место среди торговых партнеров Китая по объему торговли.

Какова цель Китая?

Как подчеркнул Попов, Китай и Индия будут и в дальнейшем торговать с Россией, чтобы у нее было достаточно денег на войну. Пока что она выгодна для этих стран.

Китай заинтересован в том, чтобы Россия оставалась слабой и контролируемой. Им не нужна ни победа, ни поражение РФ. Пока Россия воюет, она остается слабой. Она вынуждена продавать нефть Китаю по более низким ценам в обмен на ресурсы. В таком случае РФ зависит от КНР,

– отметил Попов.

Параллельно Китай расширяет свое политическое и экономическое присутствие в России. Они захватывают предприятия и завозят мигрантов в приграничные области. Фактически китайцы контролируют там экономику, а местами и российские государственные институты.

Какова позиция Китая по поводу войны в Украине: смотрите видео 24 Канала

К тому же война в Украине ослабляет как Соединенные Штаты, так и Европейский Союз. Трамп теряет репутацию из-за своих неудачных попыток договориться. А экономика ЕС слабеет из-за войны.

Почему экономика ЕС слабее, тем больше китайских товаров туда поступит. А Китай любит туда продавать. У них сейчас цель номер один – пробиться на европейский рынок во всех отраслях. Поэтому эта война во всех аспектах выгодна Китаю. Они хотят, чтобы война продолжалась и втягивала весь мир в болото, которому потом Китай будет все продавать,

– отметил Попов.