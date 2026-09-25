"Жестоко и безответственно": президент Южной Кореи раскритиковал Украину из-за пленных из КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выразил сожаление в связи с публичным заявлением Украины о передаче Сеулу двух военнопленных из Северной Кореи. По его словам, обнародование этой информации нарушило предварительные договоренности о конфиденциальности и может создать угрозу для безопасности людей.

Как сообщает издание The Korea Times, южнокорейский лидер изложил свою позицию в социальной сети X, заявив о нецелесообразности публичного освещения этой процедуры.

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"Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и поступать", – отметил Ли Чжэ Мен.

Глава государства подчеркнул, что вопрос передачи военнопленных является чрезвычайно деликатным и способен непосредственно повлиять на дипломатию, национальную безопасность и общую обстановку на Корейском полуострове.

Именно из-за риска дипломатических осложнений Сеул и Киев изначально согласовали полностью закрытый формат процедуры. Обсуждение процесса продолжалось с тех пор, как сами пленные выразили желание переехать в Южную Корею.

Официальные органы в Сеуле долгое время воздерживались от подтверждений их прибытия, опасаясь за судьбу самих бойцов и их родственников, которые остаются под контролем северокорейского режима.

Реагируя на критику в адрес соглашения о секретности, Ли Чжэ Мен назвал публичное раскрытие подобных сведений "жестоким и безответственным" шагом.

Впрочем, в конце своего заявления президент Южной Кореи выразил надежду на скорейшее завершение войн, уносящих жизни мирных людей.

Позиция Киева и международный контекст

В ответ на запрос агентства Yonhap украинская сторона пояснила, что раскрыла исключительно факт передачи пленных без каких-либо технических или логистических подробностей.

По мнению представителей Украины, полная секретность вокруг этого события вызвала бы лишние подозрения и вопросы.

Заявление южнокорейского президента появилось на следующий день после выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где он публично объявил о передаче двух северокорейских бойцов Сеулу.

Как ранее сообщало издание Bloomberg, около 25 тысяч граждан КНДР могут привлекаться к сборке беспилотников на территории России, в частности в Алабуге, где их маскируют под студентов для обхода санкций.

Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын неоднократно заявлял о намерениях расширять и углублять военное сотрудничество с Кремлем.