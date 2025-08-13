В Украине, Европе и среди американских союзников Киева растет беспокойство относительно предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Интересы США сейчас на кону так же, как и будущее Украины и НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в сохранении независимости Украины или долгосрочном прекращении войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что ожидает Путин от Украины?

Издание предполагает, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может быть полезной. В то же время есть риски в случае отсутствия четко очерченного соглашения. Частично беспокойство вызвало очередное изменение позиции американского президента.

Дональд Трамп не применил никаких ограничительных мер в отношении России после окончания дедлайна 8 августа, а лишь направил в Россию своего спецпосланника Виткоффа, после чего в СМИ появилась информация о возможных обменах территориями.

Предполагают. что Россия готова согласиться на прекращение огня при условии получения всей Донецкой области, в частности с районами, которые пока не контролирует. Киев мог бы вернуть некоторые оккупированные территории, однако подробности сейчас неизвестны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг этот план, подчеркнув ненадежность обещаний Владимира Путина. Причиной для волнений также называют отсутствие украинских представителей на встрече лидеров на Аляске.

WSJ пишет, что сложно представить настоящее мирное соглашение без участия Зеленского. Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Трамп стремится лично проверить намерения Кремля, одновременно координируя поддержку поставок оружия Украине.

По мнению авторов, Путин не заинтересован в сохранении независимости Украины и хочет интегрировать ее в Россию. Отмечается, что российский диктатор разве что может согласиться на краткосрочное перемирие, которое будет исключительно в интересах Москвы.

Эксперты считают, что настоящий мир возможен только в случае угрозы политического выживания самого Путина, однако для этого надо усилить экономическое давление на Россию и предоставить Украине все необходимые ресурсы для обороны.

Несмотря на привлечение внимания России к недавнему жесткому ультиматуму Дональда Трампа, президент США не ввел санкции против Китая и не согласовал с ЕС использование замороженных 300 миллиардов долларов российских активов.

Поэтому, как пишет издание, Трамп хочет выглядеть миротворцем, но настоящий и длительный мир будет возможен только тогда, когда соглашение будет гарантировать Украине право самостоятельно определять свое будущее и исключит новую агрессию со стороны России.