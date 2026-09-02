Любые военные объекты в Украине – наша законная цель, в том числе британские , – Путин

Путин в своих высказываниях вновь нацелился на Великобританию. Он заявил, что любые британские военные объекты в Украине или за рубежом могут стать мишенью для России.

Ряд провокационных и циничных заявлений он сделал во вторник, 1 сентября.

Что сказал Путин

Российский диктатор предположил, что в Украине есть британские военные объекты.

Ну, возможно. Если есть, то каждый британский военный объект в Украине, независимо от того, кому он принадлежит, – это законная цель. Ну, если это оружие будет применено против территории России,

– снова начал угрожать Путин.

Кроме того, его спросили, могут ли объекты военно-промышленного комплекса на территории самой Великобритании, которые производят оружие для Украины, стать военными целями для России.

"Это секрет, военная тайна", – заявил российский диктатор.

Напомним, что Россия пригрозила нанести удары по военным объектам Великобритании еще несколько дней назад. Все из-за того, что страна решила поделиться с Киевом дальнобойными ракетами и технологиями для их производства.