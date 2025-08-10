Издание The Guardian привело шокирующие детали. Оказалось, что база, где хранят ядерные бомбы, вылила воду в море. А все потому, что не могла обслуживать водопроводы.

Как в Великобритании ядерная база загрязнила море?

На западе Шотландии в морское озеро Лох-Лонг сбросили радиоактивную воду.

Склад вооружения в Коулпорте на озере Лох-Лонг является одним из самых защищенных и самых секретных военных объектов в Великобритании. Он хранит запас ядерных боеголовок Королевского флота для его флота из четырех подводных лодок Trident, которые базируются неподалеку,

Еще в 2022 году Шотландское агентство по охране окружающей среды (Sepa) писало о неспособности военно-морских сил обслуживать оборудование в зоне, предназначенной для хранения боеголовок. 1500 старых труб, которые могли разорваться, планировали заменить. И вот теперь в воде зафиксировали низкие уровни трития, который используется в ядерных боеголовках.

Показываем на карте морское озеро Лох-Лонг в Шотландии, которое ядерная база Коулпорт загрязнила отходами

Но интересно, что не только британское минобороны пыталось скрыть этот случай, но и Sepa.

"Согласно файлам Sepa, в 2010 году в Коулпорте произошел прорыв трубы, а еще два – в 2019 году. Одна утечка в августе 2019 года привела к утечке "значительного количества воды", которая затопила зону обработки ядерного оружия, где она загрязнилась низким уровнем трития и попала через открытый сток, впадающий в озеро Лох-Лонг", – информирует СМИ.

Еще два прорыва произошли в 2021 году. В одной из зон также содержались радиоактивные вещества.