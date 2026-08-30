В Исландии на референдуме по вопросу о ЕС предварительно лидируют противники возобновления переговоров

Островная страна может в очередной раз отказаться от перспективы евроинтеграции из-за решения своих граждан. Предварительный подсчет голосов показывает минимальное преимущество противников сближения с Брюсселем.

Об этом сообщает исландская телерадиокомпания RUV.

Что известно о голосовании?

Голосование официально завершилось в субботу в 22:00 по местному времени. Сразу после закрытия участков началась транспортировка бюллетеней с городских и сельских избирательных участков в специальные пункты подсчета.

После обработки первых 177 тысяч из примерно 270 тысяч бюллетеней 51,8% избирателей высказались против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Инициативу правительства пока поддержали 48,2% граждан. Информация об общей явке избирателей пока отсутствует.

Представители избирательной комиссии подчеркнули, что окончательные итоги референдума станут известны не раньше полудня в воскресенье.

Ранее европейские дипломаты выражали надежду, что положительное решение исландцев о возобновлении переговоров поможет укрепить поддержку расширения ЕС и вступления других кандидатов.

Напомним, Исландия не является членом ЕС, однако имеет тесные связи с Евросоюзом: страна входит в Шенгенскую зону и Европейское экономическое пространство.

Известно, что Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. В 2010 году страна получила статус кандидата и начала переговоры о членстве, однако в 2013 году новое правительство евроскептиков приостановило этот процесс. Возобновить переговоры предлагали уже сейчас, однако большинство участников референдума выступило против.

Отметим, что не только Исландия рассматривает вопрос о вступлении в ЕС. Известно, что Армения в ближайшее время планирует начать официальный процесс подачи заявки на членство в Европейском союзе. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что перед подачей документов необходимо провести значительную подготовительную работу и консультации, в частности с партнерами по ЕАЭС.