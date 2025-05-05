ООН планирует масштабную реформу на фоне кризиса финансирования, – Reuters

Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной реорганизации. Она заключается в объединении основных департаментов и перераспределении ресурсов по всему миру.

Об этом говорится во внутренней записке подготовленной высокопоставленными чиновниками, которым поручено реформировать мировой орган, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Реформа ООН

Шестистраничный документ с грифом "строго конфиденциально" содержит перечень так называемых "предложений". Они предусматривают объединение десятков агентств ООН в 4 основные департаменты, – мира и безопасности, гуманитарных вопросов, устойчивого развития и прав человека.

По одному из вариантов, например, операционные аспекты Всемирной продовольственной программы, Детского агентства ООН, Всемирной организации здравоохранения и Агентства ООН по делам беженцев будут объединены в единую гуманитарную структуру.

Журналисты отмечают, что в докладной записке содержится ряд предложений – больших, малых и спекулятивных, – которые, в случае их принятия, стали бы "наиболее радикальными реформами за последние десятилетия".

Среди предложений – объединить Агентство ООН по СПИДу с ВОЗ и сократить потребность в 6 переводчиках на заседаниях. Также предложено объединить Всемирную торговую организацию, которая не является структурой ООН, с агентствами развития ООН.

Пресс-секретарь ВТО Исмаила Динг заявила, что этот орган "был создан отдельным международным соглашением и работает независимо". По ее словам, он не является частью каких-либо текущих дискуссий о реформировании ООН.

Мэтью Солтмарш, представитель Агентства ООН по делам беженцев, заявил, что агентство имеет "уникальный мандат" на защиту беженцев.

Один чиновник, знакомый с меморандумом, назвал его "отправной точкой".

Агентство отметило, что как сторонники, так и критики глобальной организации давно говорили, что ООН нуждается в рационализации. В ряде наблюдений в докладной записке говорится о "дублировании мандатов", "неэффективное использование ресурсов", "фрагментацию и дублирование", отмечается "раздутие" количества руководящих должностей.

Также описаны "системные вызовы", с которыми сталкивается ООН, проблемы, которые обостряются, ведь Генеральная Ассамблея продолжает добавлять новые миссии и программы.

Увеличение мандатов, часто без четких стратегий выхода, и сложности привели к значительному дублированию, неэффективности и увеличению расходов,

– говорится в документе.

Меморандум подготовила рабочая группа, назначенная в марте Генеральным секретарем. Антониу Гутерриш заявлял, что орган должен стать более экономически эффективным.

Целевая группа рассматривает долгосрочные структурные изменения в дополнение к краткосрочным усилиям по сокращению расходов. Некоторые дипломаты описывают их как проактивный шаг, направленный на предотвращение более глубоких сокращений со стороны США.

Агентство отметило, что сейчас ООН сталкивается с одним из крупнейших финансовых кризисов за свою 80-летнюю историю.

В начале года Соединенные Штаты, безусловно, крупнейший донор ООН, уже задолжали около 1,5 миллиарда долларов обязательных платежей в регулярный бюджет и 1,2 миллиарда долларов на миротворческие операции,

– отметили журналисты.

С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность в январе, он сократил иностранную помощь еще на миллиарды долларов в рамках своей внешней политики "Америка превыше всего".

В памятке целевой группы не упомянуто ни одну страну под названием, впрочем, резко указано, что "геополитические сдвиги и значительное сокращение бюджета иностранной помощи бросают вызов легитимности и эффективности Организации".

Среди последствий: гуманитарное бюро ООН, которое сталкивается с дефицитом в размере 58 миллионов долларов, сократило 20% своего персонала. ЮНИСЕФ прогнозирует, что его бюджет сократится на 20%, а миграционное агентство ООН ожидает снижения бюджета на 30%, что повлияет на 6000 рабочих мест,

– пишет агентство.

Ожидается, что уже до 16 мая руководители структур ООН должны предоставить список должностей, которые можно перевести за пределы Нью-Йорка или Женевы.

Сотни сотрудников ООН уже протестовали против потери рабочих мест в Женеве 1 мая.

В первой записке указано, что Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности в Нью-Йорке останутся.