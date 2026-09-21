Партия "Христианско-демократический союз" канцлера Германии Фридриха Мерца впервые в истории не прошла в парламент земли Мекленбург – Передняя Померания, набрав всего 4,9 % голосов избирателей. Политической силе не хватило 0,1 процентного пункта для преодоления необходимого избирательного барьера.

Об этом сообщает издание DW.

Что известно о результатах голосования?

По итогам голосования "Христианско-демократический союз" потерпел сокрушительное падение по сравнению с 2021 годом, когда поддержка партии в регионе составляла 13,3%. Это первый случай в современной истории Германии, когда эта политическая сила вообще не будет представлена в одном из земельных ландтагов.

Победу в регионе одержала правопопулистская "Альтернатива для Германии", известная своей критической позицией в отношении помощи Киеву. По данным европейских разведывательных источников, эта политическая сила получала финансовую и информационную поддержку со стороны России для проведения кампаний в социальных сетях.

Представители "Альтернативы для Германии" выступают за отмену экономических санкций против Москвы, возобновление поставок российской нефти и газа и пытались через суд остановить немецкие военные поставки в Украину. В своей предвыборной программе партия настаивает на нейтральном статусе Украины и ее отказе от вступления в НАТО и ЕС.

Фридрих Мерц отказался уходить в отставку

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что продолжит работать на своей должности, несмотря на слабый результат его партии ХДС на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. Он назвал результат для партии "катастрофой", но заявил о намерении продолжать реформы.

Стоит отметить, что изначально ожидалось, что, несмотря на исторически низкий результат ХДС на выборах в Мекленбурге-Передней Померании, партия все же сможет сохранить представительство в парламенте.

Напомним, ранее аналогичный провал ХДС произошел на региональных выборах в земле Саксония-Анхальт, где "Альтернатива для Германии" также одержала победу.