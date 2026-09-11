Россия угрожает навести ядерное оружие на Литву из-за изменений в конституции
В Кремле вновь прибегли к излюбленному шантажу и выдвинули очередные ядерные угрозы в адрес одной из соседних стран. Поводом для агрессивной риторики стали намерения этого государства пересмотреть собственные правила в области безопасности.
Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков высказал прямые угрозы в адрес Вильнюса.
Изменение конституции и реакция Москвы
Поводом для очередного всплеска агрессивной риторики со стороны России стали намерения балтийского государства обновить свое основное законодательство. Парламент Литвы планирует в начале 2027 года исключить из конституции положение о запрете размещения ядерного оружия в стране.
Территория Литвы окажется под прицелом ядерного оружия России, если Вильнюс примет решение разместить такое оружие у себя,
– подчеркнул представитель Кремля.
Кому еще Кремль угрожает ядерным оружием?
Заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва якобы готова применить ядерное оружие против Киева и военных объектов НАТО. По его словам, терпение Кремля в отношении действий Украины и западных государств якобы иссякает.
Российский чиновник обвинил Запад в умышленном обострении ситуации и заявил, что его действия якобы приближают мир к третьей мировой войне.
Ранее подобные угрозы звучали и в Госдуме России. Там заявляли о возможности применения тактического ядерного оружия против Украины и пытались оправдать такой сценарий примером атомных ударов США по Японии в 1945 году.