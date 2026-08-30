Россия пытается замаскировать неудачи в Украине террористическими актами в Европе, – WSJ

Кремль активизирует диверсии и провокации в европейских странах. Этими действиями Москва надеется ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Россия хочет показать, что не утратила свою мощь. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Зачем Кремль увеличивает количество диверсий?

Издание отмечает, что Россия усилила давление на партнеров Украины. Москва проводит диверсии, цель которых – посеять страх.

Страна-агрессор не добивается значительных успехов на фронте. Кроме того, она начала сталкиваться с эффективными ударами Украины по своей территории.

Европа обвиняет Россию в серии вторжений дронов, актах саботажа, кибератаках и других враждебных действиях по всему континенту в течение последних месяцев. Лидеры НАТО отмечают, что Путин стремится ограничить европейскую помощь Украине и посеять разногласия между союзниками.

Западные чиновники утверждают, что Россия захватила украинские беспилотники, которые она хочет использовать для будущих атак "под чужим флагом" на страны НАТО.

Россия ищет способы ослабить поддержку Украины со стороны стран НАТО, и одним из побочных эффектов, которого они также стремятся достичь, является распространение паники,

– заявил директор гражданской разведки Литвы Ремигиюс Бридикис.

Нидерландские разведывательные службы предупредили, что Россия систематически ведет цифровое шпионство, взламывая подключенные к интернету камеры. Таким образом Москва хочет отслеживать помощь Киеву.

По данным Украинского центра безопасности имени Сагайдачного, количество российских диверсий возросло с примерно 10 в месяц в 2024 году до примерно 15. Украина наращивает количество успешных ударов по целям на территории России, нанося ущерб нефтегазовому сектору и другим отраслям промышленности, необходимым стране-агрессору для продолжения войны.

Кремль сейчас делает то же самое с Украиной, хотя деньги и поставки, питающие передовую Киева, простираются далеко на территорию НАТО,

– подчеркнул журналист WSJ.

Работает ли план Кремля?

Европейские власти обвинили Россию в том, что она вербует местных агентов через соцсети для совершения саботажа, шпионажа и вандализма. Во многих странах расследуют причастность России к диверсиям. Среди них:

Эстония;

Италия;

Болгария;

Финляндия;

Словакия;

Германия;

Румыния.

Независимо от того, стоит ли Путин за всем этим хаосом или нет, признание за это может сыграть на руку Москве, укрепив ее репутацию влиятельной и авторитетной страны. Российская кампания может вызвать беспокойство среди европейцев, что они столкнутся с личной опасностью в результате политики своих правительств в отношении Украины,

– пишет журналист.

Еще одной причиной для опасений может быть то, что поставки оружия Украине истощают европейские арсеналы, которые могут понадобиться для борьбы с Россией. В Москве надеются, что это поможет сократить военную помощь.

Кроме того, Кремль по-прежнему выигрывает от обострения внутренней политики в преддверии предстоящих местных или национальных выборов в таких странах НАТО, как:

Германия;

Франция;

Финляндия;

Эстония;

Польша.

Главная цель – изменить статус-кво в Европе. Это продолжение вмешательства в выборы, которое, как вы видели, они пытались осуществить,

– заявил эстонский законодатель Марко Михкельсон.

СМИ сомневаются в том, что российский план работает. Например, восточные члены НАТО демонстрируют сохранение максимальной военной помощи Украине и увеличение военных расходов. Также Румыния, в которой был немалый электорат, симпатизировавший России, столкнулась с усилением общественных настроений против Москвы после серии вторжений БПЛА в воздушное пространство страны.

Напомним, что в субботу, 29 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении ввести новые санкции против российских структур. Поводом послужил инцидент в аэропорту Лейпцига, во время которого беспилотник с взрывчаткой врезался в украинский грузовой самолет.