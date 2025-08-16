Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что ключевая причина войны России против Украины кроется в имперской политике Москвы. Она заверила, что Европейский Союз продолжит поддержку Украины и уже работает над 19-м пакетом санкций.

Россия, по ее мнению, прекратит войну только тогда, когда не сможет ее продолжать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каю Каллас в X.

Евросоюз работает над 19-м пакетом санкций

Европейская безопасность не подлежит переговорам. Настоящей первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в европейской архитектуре безопасности,

– подчеркнула Каллас в серии твитов.

По ее словам, Москва не остановится до тех пор, пока не убедится, что дальнейшая агрессия не может продолжаться.

Она также считает, что Соединенные Штаты имеют достаточно влияния, чтобы заставить Кремль перейти к реальным переговорам, а ЕС будет действовать вместе с Украиной и Вашингтоном, чтобы российская война не принесла ей успеха, а любая мирная сделка имела долговременный характер.

Каллас напомнила, что даже во время встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже Россия не прекращала атак на Украину.

"Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук. Он покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств", – заявила дипломат.

В то же время она подчеркнула важность готовности президента США стремиться к мирному соглашению.

Она подчеркивает, что ЕС координировал свои действия с Дональдом Трампом перед переговорами на Аляске. И горькая правда заключается в том, что Кремль не намерен останавливать войну в ближайшее время.