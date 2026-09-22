Си Цзиньпин будет давить на Трампа с целью прекращения продаж оружия Тайваню: что Китай предлагает США

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Вашингтон намерен призвать президента США Дональда Трампа прекратить продажу оружия Тайваню. Пекин также требует приостановить уже заказанные поставки вооружения, предлагая взамен помощь в оказании давления на Иран в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Почему будет добиваться Китай от США?

Си Цзиньпин прибудет в столицу США в среду, 23 сентября, а официальные переговоры с президентом Дональдом Трампом состоятся в четверг, 24 сентября.

Китайская сторона планирует сослаться на совместное коммюнике 1982 года, в котором США заявляли о намерении постепенно сокращать военные поставки в Тайбэй.

В то же время Пекин оставляет без внимания меморандум тогдашнего президента Рональда Рейгана, в котором указывалось, что это решение четко обусловлено стремлением Китая к мирному урегулированию противоречий.

Представители Белого дома отмечают, что Дональд Трамп примет решение о новом пакете военной помощи в ближайшее время. Во время своего первого срока он одобрил больше продаж оружия Тайваню, чем любой другой президент в истории.

Ограничение поставок и рычаг для переговоров

В декабре администрация Трампа одобрила рекордный пакет оборонной помощи Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Однако второй пакет стоимостью около 14 миллиардов долларов остается замороженным уже несколько месяцев.

После майского саммита в Пекине Дональд Трамп заявил, что сознательно удерживает этот пакет, назвав его очень удачной картой для дальнейших переговоров с Китаем.

Источники отмечают, что Пекин стремится позиционировать Тайвань как единственный источник нестабильности в двусторонних отношениях.

Си Цзиньпин может подчеркнуть Трампу, что Тайвань является провокатором и единственным источником нестабильности в отношениях между США и Китаем,

– рассказал собеседник издания.

Реакция в США и позиция республиканцев

Американские законодатели призывают Белый дом придерживаться твердой линии и не уступать требованиям Китая.

Председатель подкомитета Сената по вопросам Восточной Азии Пит Рикеттс подчеркнул необходимость сохранения неизменности внешней политики Вашингтона.

Мы должны четко дать им понять, что им не позволят захватить Тайвань силой. Мы не меняем свою позицию и продолжаем поддерживать Тайвань,

– заявил сенатор.

Председатель Специального комитета Палаты представителей по Китаю Джон Муленар в письме президенту подчеркнул, что любые возражения Пекина в отношении сотрудничества США с союзниками в сфере безопасности должны отклоняться немедленно.

В то же время бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер предположил, что китайский лидер ограничится длинной лекцией по тайваньскому вопросу, как это случалось во время предыдущих встреч.