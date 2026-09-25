"Кредит доверия исчерпан": Сикорский поставил под сомнение слова Путина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что право России говорить о защите прав национальных меньшинств не может служить оправданием для военной агрессии. По его словам, Москва неоднократно использовала подобные аргументы, оправдывая свои действия.

Почему словам Путина больше не верят?

Сикорский напомнил об исторических примерах российской агрессии, в частности об участии СССР в нападении на Польшу в 1939 году вместе с нацистской Германией. По мнению польского министра, утверждения о том, что Россия якобы лишь "приходит на помощь" национальным меньшинствам, не соответствуют реальности.

Отдельно польский министр обратил внимание на события 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Он отметил, что тогдашние заявления Кремля о непричастности российских военных к событиям на полуострове стали одним из примеров, из-за которых доверие к российским заверениям было подорвано.

И когда он (Путин, – 24 Канал) говорит, что не собирается нападать на нас, можем ли мы верить человеку, который заявляет, что это не его люди вторглись в Крым? Они (россияне, – 24 Канал) заявляли: "У нас нет никакого намерения вторгаться в Украину". Это проблемы лидера, у которого иссяк кредит доверия,

– отметил Сикорский, подчеркнув противоречие между заявлениями Кремля и его предыдущими действиями.

Таким образом, польский министр связывает нынешние опасения относительно возможного расширения российской агрессии с предыдущим опытом взаимодействия с Кремлем. По его мнению, заявления российского руководства о том, что нет планов нападения, требуют оценки с учетом уже совершенных Россией военных действий.

Может ли Россия совершить атаку на НАТО?

В то же время Сикорский отметил, что прямое нападение России на НАТО было бы чрезвычайно рискованным решением для Кремля. Он обратил внимание на значительное экономическое преимущество стран Альянса над Россией.

Для Путина было бы безумием нападать на НАТО. В конце концов, наш ВВП в 25 раз превышает российский. Но было ли разумным решением нападать на Украину?

– подчеркивает глава МИД Польши.

Польский министр также подчеркивает важность того, чтобы страны НАТО учитывали не только публичные заявления российского руководства, но и военные возможности и поведение России. Именно в этом контексте он говорит о необходимости сохранять готовность Альянса к потенциальным угрозам.