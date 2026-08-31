США впервые за месяц нанесли удар по Ирану: КВИР пригрозил ответом

США впервые за более чем месяц нанесли удар по военным объектам Ирана. Американские войска провели атаку на две пусковые установки на острове Ларак, расположенном вблизи стратегически важного Ормузского пролива.

Об ударе сообщил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс, пишет CNN.

Почему США нанесли удар?

По его словам, американские военные уничтожили две иранские пусковые установки на острове Ларак. В то же время полуофициальное иранское агентство Fars News сообщило о взрыве вблизи острова. Других подробностей о последствиях атаки пока не приводится.

Это первый американский удар по Ирану за более чем месяц.

Остров Ларак расположен недалеко от Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Через этот пролив проходит значительная часть морских поставок энергоресурсов, поэтому любая угроза его блокирования может иметь последствия далеко за пределами региона.

По словам американского чиновника, Вашингтон получил информацию о подготовке Ирана к установке новых мин в проливе.

Накануне США завершили разминирование международных судоходных маршрутов в этом районе. Президент Дональд Трамп также предупреждал Иран, что любые суда или лодки, устанавливающие новые мины, будут уничтожены.

Корпус стражей исламской революции уже отреагировал на американскую атаку. Там заявили, что в результате удара пострадали иранские военные и гражданские лица.

Представитель Корпуса назвал действия администрации Трампа "стратегической и смертельной ошибкой" и пообещал ответ.

Напомним, секретная служба США расследует видео, которое транслировало иранское государственное телевидение, с угрозами в адрес Баррона Трампа. В трехминутном ролике обсуждался якобы заговор с целью убийства 20-летнего сына президента США.

Авторы видео утверждали, что за Барроном следили, а за его убийство якобы предлагали вознаграждение в 10 миллионов долларов. В Секретной службе подтвердили, что знают об этом и проверяют все, что может представлять угрозу для людей, находящихся под охраной. В то же время в ведомстве подчеркнули, что не будут раскрывать подробности работы защитной разведки из соображений оперативной безопасности.

В течение 2025 года США получали предупреждения от Израиля о возможных планах Ирана убить и Дональда Трампа. В частности, американского президента могли попытаться атаковать даже во время его пребывания в Турции. Сам Трамп ранее заявлял, что является "номером один в списке на убийство" для Ирана.