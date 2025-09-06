Апелляционный суд округа Колумбия в субботу, 6 сентября, отклонил попытку администрации президента Дональда Трампа заблокировать решение суда, которое запрещало самовольно сокращать расходы на иностранную помощь.

Белый дом не имел права отменять иностранную помощь, поскольку расходы принимал Конгресс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что отклонил суд?

Апелляционный суд поддержал приговор, который вынес по делу суд низшей инстанции. В связи с этим, правительство обязано выделить примерно 11 миллиардов долларов на проекты, уже утвержденные Конгрессом США, в "сжатые сроки".

То есть администрация Дональда Трампа должна сделать это до завершения согласованного срока использования средств в сентябре. В то же время только один судья заявил, что он отменил бы решение суда первой инстанции.

Интересно, что именно этого судью назначили уже во время второго президентского срока Дональда Трампа, то есть совсем недавно, скорее всего именно поэтому он и выступил против предыдущего приговора суда низшей инстанции.

Отметим, речь идет о средствах, предназначенные для иностранной помощи, операций ООН по поддержанию мира и усилий по продвижению демократии за рубежом.

Еще 13 августа Федеральный апелляционный суд США отменил судебный запрет, обязывающий Госдепартамент продолжать выплаты иностранной помощи, что стало настоящей победой для Трампа.

После этого, уже в конце августа, администрация американского президента подала срочную апелляцию в Верховный суд, добиваясь остановки 12 миллиардов долларов помощи для других стран.

