Российский олигарх оплатил свадьбу Трампа-младшего: в Конгрессе начали расследование

В Палате представителей США начали расследование по поводу финансирования свадьбы Дональда Трампа-младшего российским олигархом Умаром Кремлевым. Инициатором выступил демократ Роберт Гарсия, возглавляющий Комитет по надзору Палаты представителей.

Об этом пишет Axios.

Что известно о расследовании?

Демократ Роберт Гарсия 15 сентября начал расследование в связи с сообщениями о том, что российский олигарх Умар Кремлев профинансировал часть организации свадьбы Дональда Трампа-младшего.

Демократы в Комитете по надзору расследуют многочисленные способы, с помощью которых семья Трампа пыталась обогатиться благодаря своей близости к президенту Дональду Трампу,

– заявил Гарсия в письме главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Отдельное письмо конгрессмен направил Трампу-младшему. В нем Гарсия назвал расследование роли Кремлева в финансировании свадьбы "возможно, самым серьезным обвинением против вас на сегодняшний день".

Конгрессмен требует предоставить документы, записи и переписку между Белым домом, Трампом-младшим и Кремлевым. Также Гарсия запросил полный список гостей свадьбы, информацию о контактах Трампа-младшего с российским олигархом и переписку с Белым домом или представителями американских спецслужб.

Ранее ProPublica сообщило, что Кремлев оплатил расходы на празднование свадьбы Трампа-младшего, которая состоялась 24 мая на Багамах. По данным журналистов, речь идет о сотнях тысяч долларов. В частности, российский олигарх якобы оплатил аренду одного из двух частных островов, где проходило мероприятие, а также фейерверки.

Представитель Трампа-младшего не опроверг факт оплаты. Он заявил, что Кремлев является "личным другом Дона", но "не человеком, с которым у него деловые отношения".

В пресс-службе Кремлева также подтвердили, что они знакомы уже несколько лет и поддерживают дружеские отношения. Там в то же время заявили, что Кремлев "никогда не обсуждал политические вопросы со своими американскими друзьями и знакомыми".

Расследование в отношении Гарсии может приобрести более широкий масштаб, если демократы по итогам ноябрьских выборов вернут себе контроль над Палатой представителей США.