Трамп во время разговора с Зеленским выдвинул требование: СМИ раскрыли, чего оно касается

Во время телефонного разговора в воскресенье, 20 сентября, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент выразил обеспокоенность тем, что эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и приводят к росту цен.

Об этом пишет Financial Times.

Какое требование выдвинул Трамп

Осведомленные о ходе разговора украинские чиновники отметили изданию, что главным посланием Трампа было "дизель, дизель, дизель".

Он настаивал на том, чтобы Зеленский приказал военным прекратить атаки с использованием беспилотников и ракет. Также он подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ростом цен на дизельное топливо и стремление обеспечить доступ российских нефтепродуктов к мировому рынку, чтобы стабилизировать ситуацию.

Завантаження опитування… Показати повністю

Между тем в своем заявлении Зеленский назвал разговор "важным" и отметил, что его встреча с Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе "может многое изменить".

"Есть дипломатический импульс", – сказал он.

Напомним, что встреча Трампа и Зеленского должна состояться уже во вторник, 22 сентября. Среди основных тем разговора будут дипломатия и меры по деэскалации, о которых идет речь. В частности, речь пойдет об энергетике, продовольственном экспорте и защите критически важной инфраструктуры.

Сам Трамп 21 сентября вновь призвал остановить войну и отметил, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо, была взорвана и выведена из строя, по крайней мере, временно.