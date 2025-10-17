Спецпредставитель российского президента Дмитриев предлагает построить исторический тоннель названный в честь Дональда Трампа и Владимира Путина. Он должен способствовать экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном.

Соответствующее заявление Кирилл Дмитриев сделал в соцсетях 16 октября после окончания телефонного разговора российского и американского лидеров, передает 24 Канал.

Зачем в России предложили построить тоннель в Америку?

Спецпредставитель главы Кремля обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с идеей строительства грандиозного тоннеля, который бы соединил Россию и США. Протяженность такого тоннеля может составлять ориентировочно 70 миль (более 100 километров).

Название для сооружения предложили не менее "символическое" – "тоннель Путина – Трампа".

Илон Маск, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет "тоннель Путина – Трампа" – 70-мильная линия, которая символизирует единство,

– написал Дмитриев.

По оценкам российского чиновника, реализация такого проекта может стоить более 65 миллиардов долларов, но использование технологий компании The Boring Company, принадлежащей Маску, позволит сократить расходы до менее чем 8 миллиардов.

Он также высказал мнение, что тоннель могут завершить примерно за 8 лет.

Дмитриев считает, что сооружение должно обеспечить железнодорожное и грузовое сообщение между странами, а также открыть новые перспективы для совместного освоения ресурсов.



Спецпредставитель Путина подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций вместе с Арктическим фондом и международными партнерами готов финансировать этот проект.

Он также напомнил, что возглавляемый им фонд уже реализовал проект первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. По мнению Дмитриева, настало время для более амбициозного шага – соединение двух континентов, России и США.

Что этому предшествовало?