100-километровый тоннель между Россией и США: как безумная идея может соединить Путина и Трампа
- У Путина предложили построить тоннель между Россией и США.
- Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев утверждает, что проект может стоить более 65 миллиардов долларов, но имеет предложение к Илону Маску, которое уменьшит расходы.
Спецпредставитель российского президента Дмитриев предлагает построить исторический тоннель названный в честь Дональда Трампа и Владимира Путина. Он должен способствовать экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном.
Соответствующее заявление Кирилл Дмитриев сделал в соцсетях 16 октября после окончания телефонного разговора российского и американского лидеров, передает 24 Канал.
Зачем в России предложили построить тоннель в Америку?
Спецпредставитель главы Кремля обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с идеей строительства грандиозного тоннеля, который бы соединил Россию и США. Протяженность такого тоннеля может составлять ориентировочно 70 миль (более 100 километров).
Название для сооружения предложили не менее "символическое" – "тоннель Путина – Трампа".
Илон Маск, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет "тоннель Путина – Трампа" – 70-мильная линия, которая символизирует единство,
– написал Дмитриев.
По оценкам российского чиновника, реализация такого проекта может стоить более 65 миллиардов долларов, но использование технологий компании The Boring Company, принадлежащей Маску, позволит сократить расходы до менее чем 8 миллиардов.
Он также высказал мнение, что тоннель могут завершить примерно за 8 лет.
Дмитриев считает, что сооружение должно обеспечить железнодорожное и грузовое сообщение между странами, а также открыть новые перспективы для совместного освоения ресурсов.
Сообщение Дмитриева в соцсети X / Скриншот
Спецпредставитель Путина подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций вместе с Арктическим фондом и международными партнерами готов финансировать этот проект.
Он также напомнил, что возглавляемый им фонд уже реализовал проект первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. По мнению Дмитриева, настало время для более амбициозного шага – соединение двух континентов, России и США.
Что этому предшествовало?
Накануне, 16 октября, лидеры России и США провели совместный телефонный разговор. В Белом доме положительно оценили переговоры, назвав их "продуктивными".
По итогам разговора стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным лично в Венгрии. В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил готовность принимать президентов в своей стране.
Кроме того, вечером 16 октября самолет президента Украины приземлился в США. Зеленский проведет переговоры с руководителями американских оборонных компаний, а также встретится с главой Белого дома.