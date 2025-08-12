Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в онлайн-встрече с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. Разговор состоится в среду, 13 августа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Эту информацию изданию предоставили два осведомленных источника.

К теме В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина в Киеве, где будет проходить

Что известно о разговоре Трампа и Вэнса с Зеленским и партнерами из Европы?

По данным собеседников, разговор состоится в виртуальном формате, где будут присутствовать Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. К встрече также присоединятся и европейские союзники.

В издании пишут, что Владимир Зеленский отметил, что со стороны США не было никаких требований или конкретных предложений, только обсуждение, и ему до сих пор непонятно, что именно Путин сказал Виткоффу во время визита последнего в Москву.

Президент Украины также отметил, что ему сообщили: поскольку встреча между ним и Трампом уже состоялась, логическим шагом будет встреча между Путиным и Трампом. А уже тогда должна состояться трехсторонняя встреча – США, Украина и Россия.

Ранее Владимир Зеленский во время разговора с журналистами анонсировал, что 13 августа будет иметь разговор с европейцами и с американской стороной. Президент сказал, что он обязательно донесет партнерам сигнал, что нужно все чувствительные вопросы об Украине обсуждать в присутствии Украины.

К слову, пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт 12 августа официально подтвердила, что саммит Трампа и Путина состоится в Анкоридже, в штате Аляска 15 августа.