Трамп и Вэнс проведут онлайн-встречу с Зеленским и союзниками из Европы 13 августа, – ABC News
- Трамп и Вэнс проведут онлайн-встречу с Зеленским и европейскими союзниками 13 августа.
- О проведении встречи сообщили два осведомленных источника.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в онлайн-встрече с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. Разговор состоится в среду, 13 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Эту информацию изданию предоставили два осведомленных источника.
Что известно о разговоре Трампа и Вэнса с Зеленским и партнерами из Европы?
По данным собеседников, разговор состоится в виртуальном формате, где будут присутствовать Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. К встрече также присоединятся и европейские союзники.
В издании пишут, что Владимир Зеленский отметил, что со стороны США не было никаких требований или конкретных предложений, только обсуждение, и ему до сих пор непонятно, что именно Путин сказал Виткоффу во время визита последнего в Москву.
Президент Украины также отметил, что ему сообщили: поскольку встреча между ним и Трампом уже состоялась, логическим шагом будет встреча между Путиным и Трампом. А уже тогда должна состояться трехсторонняя встреча – США, Украина и Россия.
Ранее Владимир Зеленский во время разговора с журналистами анонсировал, что 13 августа будет иметь разговор с европейцами и с американской стороной. Президент сказал, что он обязательно донесет партнерам сигнал, что нужно все чувствительные вопросы об Украине обсуждать в присутствии Украины.
К слову, пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт 12 августа официально подтвердила, что саммит Трампа и Путина состоится в Анкоридже, в штате Аляска 15 августа.