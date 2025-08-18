Дональд Трамп придает встрече с Зеленским 18 августа важное значение. По словам президента, оно повлияет на процесс мирного урегулирования войны в Украине.

Президент США лично встретил Владимира Зеленского у Белого дома. Затем они 20 минут пообщались с прессой, прежде чем пойти на закрытые переговоры. Дональд Трамп очертил свои ожидания от сегодняшних переговоров, передает 24 Канал.

Как Трамп оценил перспективу мира в Украине?

Американский лидер надеется, что сегодня на встрече с Зеленским удастся достичь соглашения. Тогда скоро можно будет провести трехсторонний саммит с привлечением российского диктатора. Это и станет, по мнению Трампа, шансом завершить войну.

Если сегодня все пройдет хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча – и я думаю, что тогда появится реальный шанс завершить войну,

– сказал политик журналистам.

Не обошлось и без ультиматумов в адрес Владимира Зеленского. Дональд Трамп прямо заявил, что если тот не пойдет на соглашение, США прекратят поддержку Украины.