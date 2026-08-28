Премьер-министр Канады красиво поставил Трампа на место за "переименование" озера Онтарио

Между президентом США и премьер-министром Канады разгорелся спор. Дональд Трамп неожиданно заявил, что изменил название озера Онтарио, однако Марк Карни отнесся к этому с иронией и решительным неприятием.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Канады Карни в социальной сети X.

Что известно о переименовании Онтарио Трампом

Марк Карни публично отреагировал на новый указ Трампа, которым последний решил переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка".

Глава канадского правительства подчеркнул давнюю историю и истинное происхождение этого географического названия. По его словам, канадцы точно знают, что правильно называть этот водоем озером Онтарио – "тогда, сейчас и всегда".

Топоним происходит от слова "Ontari'io" на языке коренного народа вендатов и переводится как "озеро прекрасное, озеро большой размерности". Политик напомнил, что этому названию уже более 400 лет, поэтому оно появилось задолго до создания Канадской конфедерации или провозглашения независимости США.

Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники, названия географических объектов. Канадцы также знают, что называть реальность – значит называть ее озером Онтарио – тогда, сейчас и всегда,

– подчеркнул премьер-министр Канады.

Напомним, что, в свою очередь, американский президент во время подписания директивы заявил, что думать о переименовании водоема начал уже давно. Он упомянул решение относительно Мексиканского залива, который в США называют Американским, и добавил, что после залива и озера Соединенным Штатам стоит задуматься даже об изменении названий Атлантического или Тихого океанов.