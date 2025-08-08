Дональд Трамп неоднократно проводил долгие и часто дружеские телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Однако в последнее время тон общения остыл, а недавний разговор президентов России и США длился едва ли час.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как изменилось общение Путина и Трампа?

По словам источников, во время разговоров Трамп часто обсуждает свою цель – возрождение российско-американских отношений, основанных на прочном экономическом сотрудничестве. В то же время Путин требует международного признания контроля России над аннексированным Крымом и Донбассом.

Бывшие и нынешние американские чиновники рассказали WSJ, что беседы Трампа с Путиным часто затягиваются на часы – преимущественно из-за затяжных тирад главы Кремля и необходимости переводить сказанное. Несмотря на свойственную ему нетерпеливость и склонность перебивать, Трамп внимательно слушает.

Однако телефонный разговор Трампа с Путиным 3 июля длился всего час – то есть значительно короче, чем обычно. По словам неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США, этот раз в общении также не хватало теплоты, которая уже стала характерной для разговоров президентов.

По словам журналистов, напряжения не было, отмечает издание, но Дональд Трамп завершил звонок с ощущением растерянности.

Представители администрации и доверенные лица президента утверждают, что в этом году между Трампом и Путиным не было серьезных конфликтов. В то же время, по словам сенатора Линдси Грэма, состоялся ряд моментов, которые в конце концов убедили Трампа в том, что Путин пытался его обмануть.

Напомним, 6 августа Дональд Трамп заявил, что планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер считает очень вероятным то, что президенты обеих стран согласятся на эту инициативу.