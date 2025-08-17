После саммита на Аляске Дональд Трамп заявил европейцам, что США готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Более того, по словам американского президента, Владимир Путин якобы согласился на то, чтобы в рамках мира в Украине присутствовали западные войска.

Обещание Трампа предоставить Украине американские гарантии безопасности является существенным сдвигом в его позиции относительно роли США в завершении войны, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Как изменение политики Трампа может приблизить мир в Украине?

Киев давно стремился получить от США гарантии безопасности для защиты от новой российской агрессии после заключения мира. Некоторые американские чиновники, однако, настаивали, что США не будут выступать гарантом безопасности для Украины.

Именно стремление Зеленского добиться гарантий от Вашингтона стало причиной резкого спора между ним и Трампом в Белом доме еще в феврале.

Вероятный сдвиг в позиции Трампа, о котором он дал понять европейцам после саммита в Аляске, ощутим. Месяцами он отвергал требования Зеленского, опасаясь, что это втянет США в чужую войну. Так же он ранее игнорировал просьбы европейцев предоставить хоть какую-то "страховку" для их войск, которые могли бы быть отправлены в Украину в рамках мирного соглашения.

Некоторые европейские чиновники, участвовавшие в звонке с Трампом, подчеркнули: гарантии США потенциально позволили бы Зеленскому пойти на компромисс в переговорах с Путиным, если Россия действительно готова вести их добросовестно.

Трое знакомых с разговором людей рассказали: Трамп дал понять, что гарантии могут включать военную поддержку США для европейских сил безопасности в Украине, но он не обязывался размещать американские войска непосредственно на территории страны.

По словам трех европейских чиновников, описанные Трампом гарантии включали двусторонние обязательства, финансовую и военную поддержку ВСУ со стороны коалиции западных союзников, включая США.

Впрочем, участники разговора по-разному толковали, предусматривают ли гарантии присутствие американских военных.

Трамп и европейские лидеры также обсуждали предложение премьера Италии Джорджи Мелони относительно гарантий безопасности для Украины по образцу 5-й статьи НАТО, рассказали двое собеседников.

Напомним, что Трамп хочет организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным уже до конца следующей недели, чтобы продвинуть мирный процесс.