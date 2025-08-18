На этой неделе может состояться историческая трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина. Между тем, Мелони и Макрон спорят о месте проведения саммита.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Corriere Della Seraвозможная трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным может состояться в конце этой недели.

Европейские лидеры не пришли к согласию относительно локации возможной встречи

Европейские дипломаты получили от американских коллег просьбу быть готовыми к переговорам, однако пока не могут прийти к согласию относительно места проведения саммита.

По данным издания Sky News, США и страны Европейского Союза согласились, что встреча должна состояться в Европе, если не произойдет никаких изменений. Однако между европейскими лидерами возник спор относительно локации: премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила Рим, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на Женеве.

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии также выразили готовность принять переговоры. Другие рассматриваются варианты, включая Будапешт и Хельсинки.

Мелони, как пишет Corriere della Sera, перед встречей в Вашингтоне подчеркивала союзникам необходимость поддержать мирные усилия Трампа и отмечала, что важно обеспечить, чтобы Украина не осталась в одиночестве. Она также подчеркнула, что применение статьи 5 НАТО можно расширить так, чтобы в случае нападения на Украину ее защищал альянс, даже если страна формально не является его членом.

В то же время Макрон предпочитает прямое вмешательство европейских стран и отправку войск в поддержку Украины. Мелони в ответ заметила, что Россия имеет 1,3 миллиона солдат и вопрос прямого военного вмешательства не является простым, ведь каждая жертва потребует реакции НАТО.

Как пишет издание, вопрос безопасности, территорий, языка и прекращения огня остаются ключевыми для обсуждения. Зеленский, в свою очередь, готов на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта, чтобы наладить процесс мирного урегулирования войны и сохранить суверенитет Украины.

Накануне премьер-министр Мелони присоединилась к видеоконференции "коалиции желающих", чтобы выработать общую позицию, которая будет представлена в Белом доме во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марком Рютте.

Вопрос места проведения трехстороннего саммита до сих пор остается "камнем преткновения". Рим предлагает Мелони, Женеву – Макрон. В то же время дипломаты и лидеры пытаются не допустить, чтобы спор о локации затмил основную цель переговоров – мирное урегулирование войны и безопасность Украины.