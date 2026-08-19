Иран готовит удары по военным объектам США в Европе в случае новой эскалации со стороны США, – FT

Иран изучает варианты существенного ужесточения мер в случае дальнейшего обострения военно-политического конфликта с США. Руководство в Тегеране рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам на территории Европы.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, близкие к иранскому режиму.

Что может сделать Иран в случае эскалации конфликта?

Военное командование страны изучает сценарии ударов по американским объектам в юго-восточной Европе. В частности, рассматривалась возможность атаки на территории Болгарии, которая в прошлом месяце разрешила американским самолетам-заправщикам базироваться на аэродроме "Безмер".

Среди потенциальных целей также фигурирует Кипр, где в марте беспилотник совершил атаку на британскую авиабазу. Кроме того, в случае обострения боевых действий Тегеран изучал вариант нанесения ударов по подводным оптоволоконным кабелям в районе Ормузского пролива.

Представители Корпуса стражей Исламской революции и высшее военное руководство Ирана заявили, что в случае полномасштабного конфликта изменят свою прежнюю тактику. Ранее иранские силы ограничивались атаками на военные базы США, энергетическую и гражданскую инфраструктуру на Ближнем Востоке, однако теперь перечень целей будет расширен.

По данным источников FT, ответ Тегерана будет напрямую зависеть от действий Вашингтона. Иран готовит планы расширения войны в случае реализации угроз Дональда Трампа о уничтожении иранских мостов и электростанций, если возникнет угроза судоходству в проливе.

Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удар также по Европе,

– подчеркнул собеседник издания.

Оценка военно-ракетного потенциала Тегерана

Тегеран уже демонстрировал способность применять оружие на значительных расстояниях. После начала войны в феврале с участием США и Израиля Вашингтон заявил о запуске иранских ракет в направлении базы США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на расстояние около 4 000 километров, хотя ни одна из них не достигла цели.

В марте системы противовоздушной обороны НАТО перехватили несколько иранских баллистических ракет над Турцией. В том же месяце удару БПЛА подверглась британская авиабаза в Акротири на Кипре. Также в прошлом месяце был нанесен удар по базе США в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих.

Это также было посланием для Европы: она может стать мишенью для ракет, поэтому должна осознавать, на чьей стороне ей следует стоять в этой войне. Очень серьезная ошибка, такая как удар по нашей инфраструктуре, может привести к тому, что война выйдет за пределы региона и распространится на Европу,

– подчеркнул иранский источник.

В то же время научный сотрудник Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал оценивает ракетную угрозу для Европы как "реальную, но ограниченную". По его словам, Иран может использовать баллистические ракеты средней дальности серии "Шахаб" против объектов в юго-восточной Европе, однако для больших расстояний придется уменьшать вес боеголовки. Более эффективным путем для Ирана аналитик считает привлечение группировок "Хезболла" и хуситов.

В самом Иране усиливают влияние сторонники жесткой линии, которые считают нецелесообразными договоренности с США. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи назначил Мохсена Резаи секретарем Высшего совета национальной безопасности, что свидетельствует об отстранении от переговоров умеренных фигур, в частности Мохаммада Багера Галибафа.

Напомним, июньский меморандум о взаимопонимании между США и Ираном сорвался после атак на суда в Ормузском проливе и возобновления морской блокады иранских портов. Консультации по поводу открытия пролива зашли в тупик, а 18 августа Дональд Трамп констатировал отсутствие каких-либо переговоров с Тегераном.