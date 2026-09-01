"Масштабные и мощные": США вновь наносят массированные удары по Ирану

1 сентября США вновь наносят массированные удары по Ирану. Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по целям вблизи Ормузского пролива.

Об этом он заявил на своей странице в Truth Social.

Что известно об очередном обострении отношений между США и Ираном

Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за морские мины и 8 ракет, выпущенных по базе в Иордании.

Удары масштабные и мощные… Если неудачливая нация Иран нанесет ответный удар, по ней снова нанесут удар гораздо сильнее и более высокого уровня… когда это закончится, от Исламской Республики Иран останется очень мало!

– написал американский президент.



США проводят атаку на Иран / Фото из X

Вскоре после того, как США подтвердили, что нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции, пресс-секретарь КСИР Ибрагим Зольфагар пригрозил, что ответ уже на подходе.

"Подарки уже в пути. Мы больше не будем сдерживаться в отношении Бахрейна и Кувейта", – заявил он.

Напомним, что 31 августа США также нанесли удары по Ирану. Американские войска провели атаку на две пусковые установки на острове Ларак, расположенном вблизи стратегического Ормузского пролива.

Атаки возобновились после более чем месячного затишья.