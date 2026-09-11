"Я поступил бы точно так же": Трамп заявил, что не сожалеет о войне в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности повторить военные удары по Ирану, которые американская армия нанесла в феврале. По его словам, эта военная операция лишила Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Что сказал Трамп о войне в Иране?

Президент США подчеркнул, что абсолютно не верит в возможность о чем-либо сожалеть при принятии решений такого уровня. Он отметил, что отдельные люди неоднократно спрашивали его о целесообразности февральской атаки на иранские объекты.

Нет, я не верю в то, что можно о чем-то сожалеть… Некоторые люди спрашивали меня об этом, и если бы пришлось делать это снова, я поступил бы так же. Я лишил их возможности создавать ядерное оружие,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Глава Белого дома убежден, что без решительного вмешательства Вашингтона иранская сторона уже имела бы в своем распоряжении ядерный арсенал. По его мнению, это привело бы к катастрофическим последствиям для всего региона и безопасности Соединенных Штатов.

Они бы стерли с лица земли весь Ближний Восток и начали бы наносить удары по нашим городам,

– предупредил президент США.

Дональд Трамп также обратил внимание на нынешнее положение Тегерана после серии военных и экономических ударов. По оценке американского президента, правящие круги в Иране оказались в чрезвычайно сложной ситуации.

Он подчеркнул, что иранский режим "еле держится на плаву" и "у них серьезные проблемы".

Эскалация между странами продолжается уже полгода. Накануне, 9 сентября, Иран заявил об атаках на 10 судов вблизи Ормузского пролива в ответ на потопление пяти иранских нефтяных танкеров силами США.

Ранее, 1 сентября , США нанесли новые массированные удары по целям в Иране вблизи Ормузского пролива. Дональд Трамп подтвердил атаку, назвав ее ответом на морские мины и ракетный удар по американской базе в Иордании. В Иране заявили, что готовят ответ, пригрозив ударами по Бахрейну и Кувейту.