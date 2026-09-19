Руководство немецкой партии "Альтернатива для Германии" планирует провести переговоры с Кремлем о возобновлении поставок российского газа в ФРГ. Встреча с участием сопредседателей партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла, а также советника президента России Кирилла Дмитриева запланирована на весну 2027 года, а именно на март.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Что планирует сделать руководство немецкой партии?

Руководство немецкой партии пока воздерживается от официальных комментариев по поводу подготовки встречи. Встречу планируют организовать на территории нейтральных стран, среди которых рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Израиль.

Представители правящих политических сил Германии подчеркивают, что ультраправые не имеют никаких юридических полномочий решать вопросы энергетической политики страны. Эта сфера относится исключительно к компетенции правительства ФРГ, в состав которого другие фракции отказываются включать "АдН" из-за отнесения партии к правоэкстремистским организациям.

Несмотря на это, сопредседатель партии Алиса Вайдель публично призывает отменить санкции и возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой. По ее мнению, именно импорт дешевых ресурсов из России долгое время оставался основой немецкого экономического успеха.

Дешевая энергия из России была секретом успеха марки "Сделано в Германии". Нам необходимо ее вернуть,

– отмечает сопредседатель АдН.

Немецкие демократические политики резко критикуют подобные заявления и называют намерения ультраправых предательством национальных интересов. В партии "Зеленых" и "Христианско-демократическом союзе" предупреждают, что возобновление поставок по трубам "Северного потока" вновь сделает Берлин уязвимым для гибридного давления со стороны Кремля.

Позиция АдН по Украине и выплатам

Как уже сообщалось на нашем сайте, лидеры "Альтернативы для Германии" параллельно выступают за полное свертывание оборонной и финансовой поддержки Украины. Также партия требует отменить социальную помощь для украинских беженцев призывного возраста и потребовать от Киева возврата выделенных средств.

Напомним, ранее мы писали, что до начала полномасштабной войны в 2022 году Москва обеспечивала более половины импорта природного газа в ФРГ. Ситуация кардинально изменилась лишь после остановки и последующего подрыва трубопроводов "Северный поток".

К слову, на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт наибольшее количество голосов набрала партия "Альтернатива для Германии" (AfD) – 44,5%. Это более чем вдвое больше, чем партия получила на предыдущих выборах в 2021 году. Второе место заняла ХДС канцлера Фридриха Мерца – 18,5%, далее следуют "Левые" с 9,4%, "Зеленые" – около 9% и СДПГ – 8,2%.

Однако "Альтернатива для Германии" не сможет автоматически сформировать правительство самостоятельно. Для этого партии необходимо получить большинство мест в земельном парламенте, а другие основные партии Германии не планируют сотрудничать с АнД. Поэтому после выборов политикам, вероятно, придется договариваться о коалиции или другом формате формирования правительства.