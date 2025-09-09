Макрон назначил нового премьер-министра Франции – Себастьяна Лекорню. С должности подал в отставку Франсуа Байру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему во Франции новый премьер и что известно о Лекорне?

8 сентября парламент Франции выразил недоверие правительству. Франсуа Байру, предшественника Лекорню, поддержали только 194 депутата. А 364 парламентария были против главы правительства.

9 сентября Байру подал в отставку. Макрон принял его отставку и назначил Лекорню.

Лекорню, занимавший должность министра обороны в предыдущем кабинете министров, станет пятым премьер-министром страны за два года. Два предыдущих премьера были отстранены после попыток принять бюджеты, которые бы резко сократили дефицит бюджета Франции, крупнейший в еврозоне,

Себастьян Лекорню – давний союзник Макрона. Он занимал должности министра заморских территорий, министра местного самоуправления и государственного секретаря по вопросам экологического перехода.

Вероятно, Макрон надеется, что Лекорню поможет ему принять бюджет. Но законодатели со всего политического спектра призвали к проведению новых парламентских выборов. Среди них были ультраправая партия "Национальный фронт" и левая группа "Непокоренная Франция".

"Правительство меньшинства Лекорню потребует поддержки слева или справа, чтобы принять бюджет на 2026 год, или по крайней мере достаточного количества законодателей, которые согласятся не выносить правительству вотум недоверия, если он примет бюджет без голосования", – говорится в статье Bloomberg.

Обратите внимание! В Елисейском дворце заявили: Себастьян Лекорню предложит состав правительства только после обсуждений с партиями. Это уже седьмой глава правительства с момента прихода Макрона в Елисейский дворец. Таким образом, Макрон повторил рекорд Франсуа Миттерана, который также работал с семью премьерами.

Конец эры Макрона

Колумнист Bloomberg Лионель Лоран считает, что сейчас для Макрона лебединая песня перед еще большим обострением политического кризиса.

Четвертый премьер-министр Франции за два года не смог преодолеть застой в парламенте, где доминируют крайности, где нет большинства, а принятие бюджета – это Геркулесов труд. Кого бы президент Эммануэль Макрон не выбрал пятым, он столкнется с теми же препятствиями, только с дополнительным давлением социальных беспорядков и нестабильных рынков, обеспокоенных ухудшением государственных финансов,

Новое правительство – лучший выход для Макрона. Его популярность резко упала, поэтому новые парламентские выборы, "вероятно, только подтвердят, что партия его заклятого врага Марин Ле Пен является самой популярной в стране".