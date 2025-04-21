Великобритания укрепляет оборону: новые заводы и артснаряды для себя и Украины

Великобритания резко наращивает производство взрывчатки и артснарядов, чтобы уменьшить зависимость от США и Франции. В Лондоне стремятся усилить собственную оборонную промышленность на фоне роста глобальных угроз.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times. Британский оборонный гигант BAE Systems уже работает над строительством новых заводов по всей стране.

Читайте также За 48 часов российские самолеты дважды залетали в воздушное пространство НАТО, – The Telegraph

В Британии запустят новые заводы по производству взрывчатки

На них будут производить взрывчатое вещество RDX, которое сейчас импортируют. В планах – открытие трех новых площадок, которые должны обеспечить непрерывное производство даже в случае внешних угроз.

К лету компания также в 16 раз увеличит выпуск 155-мм артиллерийских снарядов по сравнению с объемами 2023 года. Это стандартные боеприпасы НАТО, которые активно поставляют Украине. При этом BAE Systems остается единственным производителем таких снарядов в стране.

Значительная часть британских боеприпасов уже отправлена ВСУ, что создает риски нехватки в национальных резервах, отмечают журналисты.

В Лондоне верят, что избыток взрывчатки RDX в будущем позволит экспортировать ее к союзникам без ограничений со стороны американского законодательства.