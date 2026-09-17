Трамп объявил о переломном решении в отношении войны с Ираном, – Axios

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении ключевого момента в военном противостоянии с Ираном. В ближайшие дни американский лидер должен принять решение о дальнейшей стратегии: возобновление масштабных атак или активизация дипломатических усилий.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios.

Что сказал Трамп о войне в Иране?

В беседе с журналистами он сообщил, что перед ним стоит сложный выбор относительно будущего войны против Ирана. По его словам, сейчас решается, стоит ли Соединенным Штатам возобновить масштабные военные операции для окончательного разгрома иранского режима.

Мне предстоит принять большой выбор. Хочу ли я пойти и уничтожить их, или нет? Это большой выбор. Со мной может случиться что угодно,

– Трамп, президент США.

Решающим этапом для определения дальнейшей стратегии может стать встреча Трампа с лидерами шести стран Рады сотрудничества Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Переговоры запланированы на вторник в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным СМИ, в ходе этой встречи будут обсуждаться послевоенное планирование и возможность возобновления боевых действий. Если Вашингтон примет решение об усилении военного давления, Трампу понадобится поддержка региональных партнеров.

Глава Белого дома также положительно оценил результаты морской блокады, которая остановила экспорт иранской нефти. Он подчеркнул, что ни одно судно не смогло обойти ограничения с момента их введения.

Ни один корабль не отправился в Иран с тех пор, как мы начали. Они пытались, и мы их потопили,

– отметил он.

В то же время президент США отметил, что Вашингтон поддерживает прямые контакты с Тегераном, и, по его данным, иранская сторона до сих пор стремится заключить соглашение.

Напомним, военные действия продолжаются с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на Израиль и американские базы в регионе. В результате обстрелов погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Одной из главных целей войны Трамп называет ослабление ядерного потенциала Ирана. Кроме того, рост цен на нефть и газ из-за военно-политического кризиса стал важным вопросом для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.