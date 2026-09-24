Путин на пороге нового этапа эскалации войны против Украины, – Foreign Affairs о планах Кремля

Российский диктатор Владимир Путин использовал результаты выборов в Госдуму для укрепления собственной легитимности и подготовки нового этапа эскалации войны против Украины. Кремль планирует усилить военное давление зимой и одновременно ужесточить репрессии внутри страны.

Как сообщает обозреватель Foreign Affairs, после парламентских выборов российские власти стремятся создать иллюзию тотальной поддержки со стороны россиян, чтобы оправдать дальнейшие военные действия и подавление любого инакомыслия.

Кремль готовит зимнее давление и расширяет репрессии

Для обеспечения нужного результата правящей партии Кремль применил, по мнению обозревателя издания, принудительное голосование в бюджетных организациях, стандартизированное голосование в армии и силовых структурах, распространение электронного голосования и полное устранение единственной легальной антивоенной партии "Яблоко".

Как утверждается, полученный результат Путин использует в качестве доказательства якобы широкой поддержки войны.

Для Путина этот обновленный мандат обеспечивает новую легитимность его "специальной военной операции" в Украине, демонстрируя внутри страны то, что Кремль пытается показать снаружи: Россия находится в позиции силы и готова еще более безоговорочно добиваться своих военных целей,

– отмечает обозреватель Андрей Колесников.

После выборов Кремль отверг новые дипломатические инициативы США и активизировал обстрелы украинской территории. Российские военные эксперты открыто обсуждают планы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы использовать зиму в качестве инструмента давления.

Внешняя агрессия напрямую связана с усилением давления внутри самой России, где власти повышают налоги и расширяют ограничения для "иностранных агентов".

Эскалация стала для Путина главным средством сохранения власти,

– считает аналитик.

Внутренний кризис и истощение российского общества

Одновременно с политическим давлением Кремль активно задействует религиозные и исторические символы для поддержания постоянной мобилизации общества вокруг войны.

Самый большой кризис путинского режима – это кризис будущего. Он не знает, куда идти и зачем. И поэтому он продолжает войну как средство выживания,

– добавил обозреватель.

Напомним, после подсчета 95% голосов россиян партия "Единая Россия" получила 355 из 450 мест в парламенте. По мнению политолога Максима Джигуна, Путин сфальсифицировал такие результаты из-за страха за свое будущее и стремления сохранить контроль над ситуацией.