5 сентября, 23:42
Война в Украине закончится или придется заплатить "адскую" цену, – Трамп
Дональд Трамп вечером 5 сентября сделал новые заявления о войне в Украине. Они касались окончания боевых действий и гарантий безопасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о войне в Украине 5 сентября?
Он, как и всегда, сказал, что настроен положить конец войне.
Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано, или они будут вынуждены заплатить,
– высказался он.