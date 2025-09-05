Война в Украине закончится или придется заплатить "адскую" цену, – Трамп

Дональд Трамп вечером 5 сентября сделал новые заявления о войне в Украине. Они касались окончания боевых действий и гарантий безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о войне в Украине 5 сентября?

Он, как и всегда, сказал, что настроен положить конец войне.

Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано, или они будут вынуждены заплатить,

– высказался он.

