Повлияет ли результат встречи Путина и Трампа на поставки оружия Украине: Рютте ответил
- Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что поставки оружия Украине будут продолжаться независимо от результата встречи Путина и Трампа на Аляске.
- Рютте отметил, что страны Альянса обеспечат Украину всем необходимым, чтобы усилить ее позиции перед возможным мирным соглашением.
15 августа на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся для обсуждения мирного соглашения по войне в Украине. В НАТО ответили, скажется ли результат этого саммита на военной помощи Украине.
В комментарии для CBS News генсек Альянса Марк Рютте заверил, что Украина и дальше будет получать оружие независимо от результата саммита на Аляске, передает 24 Канал.
Повлияет ли встреча на Аляске на поставки оружия в Украину?
Генсек заявил, что скоординированные НАТО поставки оружия будут продолжаться независимо от того, что произойдет на пятничном саммите.
Он добавил, что страны Альянса обеспечат Украину "всем необходимым, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении", когда наступит время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.
Также Марк Рютте отметил, что саммит на Аляске станет "проверкой" намерений Путина относительно мира в Украине. Мирного соглашения без участия Украины не будет.
Генсек подчеркнул важность признания суверенитета Украины и права самостоятельно определять свое будущее, а также иметь армию численностью, которой она пожелает.