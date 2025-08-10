15 августа на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся для обсуждения мирного соглашения по войне в Украине. В НАТО ответили, скажется ли результат этого саммита на военной помощи Украине.

В комментарии для CBS News генсек Альянса Марк Рютте заверил, что Украина и дальше будет получать оружие независимо от результата саммита на Аляске, передает 24 Канал.

Смотрите также В США сделали новое заявление об "обмене территориями" между Украиной и Россией

Повлияет ли встреча на Аляске на поставки оружия в Украину?

Генсек заявил, что скоординированные НАТО поставки оружия будут продолжаться независимо от того, что произойдет на пятничном саммите.

Он добавил, что страны Альянса обеспечат Украину "всем необходимым, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении", когда наступит время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.

Также Марк Рютте отметил, что саммит на Аляске станет "проверкой" намерений Путина относительно мира в Украине. Мирного соглашения без участия Украины не будет.

Генсек подчеркнул важность признания суверенитета Украины и права самостоятельно определять свое будущее, а также иметь армию численностью, которой она пожелает.