Почти все дипломаты поддерживают Украину перед саммитом на Аляске и призывают Трампа верить не словам, а действиям Путина. Впрочем, позиция ООН, Ватикана и Турции традиционно была более сдержанной.

Детали собрал 24 Канал.

Что заявляют мировые политики о встрече Путина и Трампа на Аляске?