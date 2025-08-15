Укр Рус
Поддержка Украины и предупреждение для Трампа: как в мире реагируют на встречу Путина и Трампа
15 августа, 16:19
Поддержка Украины и предупреждение для Трампа: как в мире реагируют на встречу Путина и Трампа

Ирина Чеботникова

Почти все дипломаты поддерживают Украину перед саммитом на Аляске и призывают Трампа верить не словам, а действиям Путина. Впрочем, позиция ООН, Ватикана и Турции традиционно была более сдержанной.

Что заявляют мировые политики о встрече Путина и Трампа на Аляске?

 

Мяч на стороне России, – глава МИД Италии Антонио Таяни

Чиновник объяснил, что результат встречи зависит от Путина.

Вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Он должен решить, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет. Это ключ к встрече, и его истинное желание прекратить войну будет видно по тому, как он ответит Трампу. Мне кажется, с другой стороны, что Россия пытается получить как можно больше позиций на этом этапе, 
– объяснил он.

Таяни надеется, что это "станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским".

Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой.

 

МО Великобритании не доверяет Путину и говорит, что должны быть дальнейшие шаги

"Я надеюсь, что сегодня мы увидим начало этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец-то сдержит свое слово, ведь за последние полгода он четыре раза заявлял, что хочет мира (...) Готов ли Путин, как он говорит, к миру? И отступит ли он от войны, которую он ведет в Украине уже три с половиной года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв за это время более миллиона россиян?" – риторически спросил Джон Гили.

Мерц надеется на переговоры России с Украиной

Через три с половиной года после нападения на Украину, что противоречит международному праву, Россия сегодня имеет возможность согласиться на перемирие и прекратить военные действия. Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и после встречи на Аляске без каких-либо условий начнет переговоры с Украиной, 
– написал он.

Мерц добавил, что Украина должна получить гарантии безопасности, а Зеленский – принять участие в переговорах.

Турция внимательно следит за подготовкой к встрече

Там надеются, что предыдущие переговоры в Стамбуле будут способствовать сдвигам в гуманитарных вопросах.

"Помните о жертвах": госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова напомнила, что Россия продолжает обстрелы

Пока мир смотрит на Аляску с надеждой на прекращение огня, россияне продолжают как всегда. Убивая мирных жителей. Вчера вечером на Херсонщине. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели изымали тела погибших, российский беспилотник снова ударил, ранены трое офицеров, 
– указала она.

Матернова подчеркнула: "Все экзистенциальные вопросы о своем будущем, об окончании войны должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова ударит".

Украина хочет мира - но не любой ценой. Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв и всех других погибших от российских атак, 
– добавила госпожа посол.

ООН приветствует диалог, но хочет немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня

Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Что говорит Папа Римский Лев XIV

Понтифик сказал, чего ожидает от встречи 15 августа между Трампом и Путиным.

Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут договориться. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны искать диалог, дипломатические усилия, а не насилие, не оружие.

Впрочем, он добавил, что Ватикан не может остановить эти конфликты. Но работает над "мягкой дипломатией, всегда приглашая, поощряя к ненасилию через диалог и ища решения – потому что эти проблемы не могут быть решены войной".

Позиция Украины: Андрей Сибига сравнил империализм и демократию

Позиция Украины и наших партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: он не может быть определен без Украины, а переговоры могут быть продуктивными только после достижения перемирия. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы. Но Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она хочет закрыть нам путь к свободе. Однако трансатлантическое единство демократий сильнее российского империализма. И именно благодаря нашей общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, основанного на надежной безопасности, 
– высказался он.