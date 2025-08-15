Поддержка Украины и предупреждение для Трампа: как в мире реагируют на встречу Путина и Трампа
Почти все дипломаты поддерживают Украину перед саммитом на Аляске и призывают Трампа верить не словам, а действиям Путина. Впрочем, позиция ООН, Ватикана и Турции традиционно была более сдержанной.
Детали собрал 24 Канал.
Смотрите также ЕС затаил дыхание: как Трамп и Путин без Европы решают ее будущее и при чем здесь Орбан
Что заявляют мировые политики о встрече Путина и Трампа на Аляске?
Чиновник объяснил, что результат встречи зависит от Путина. Вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Он должен решить, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет. Это ключ к встрече, и его истинное желание прекратить войну будет видно по тому, как он ответит Трампу. Мне кажется, с другой стороны, что Россия пытается получить как можно больше позиций на этом этапе, Таяни надеется, что это "станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским". Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой. "Я надеюсь, что сегодня мы увидим начало этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец-то сдержит свое слово, ведь за последние полгода он четыре раза заявлял, что хочет мира (...) Готов ли Путин, как он говорит, к миру? И отступит ли он от войны, которую он ведет в Украине уже три с половиной года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв за это время более миллиона россиян?" – риторически спросил Джон Гили. Через три с половиной года после нападения на Украину, что противоречит международному праву, Россия сегодня имеет возможность согласиться на перемирие и прекратить военные действия. Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и после встречи на Аляске без каких-либо условий начнет переговоры с Украиной, Мерц добавил, что Украина должна получить гарантии безопасности, а Зеленский – принять участие в переговорах. Там надеются, что предыдущие переговоры в Стамбуле будут способствовать сдвигам в гуманитарных вопросах. Пока мир смотрит на Аляску с надеждой на прекращение огня, россияне продолжают как всегда. Убивая мирных жителей. Вчера вечером на Херсонщине. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели изымали тела погибших, российский беспилотник снова ударил, ранены трое офицеров, Матернова подчеркнула: "Все экзистенциальные вопросы о своем будущем, об окончании войны должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова ударит". Украина хочет мира - но не любой ценой. Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв и всех других погибших от российских атак, Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Понтифик сказал, чего ожидает от встречи 15 августа между Трампом и Путиным. Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут договориться. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны искать диалог, дипломатические усилия, а не насилие, не оружие. Впрочем, он добавил, что Ватикан не может остановить эти конфликты. Но работает над "мягкой дипломатией, всегда приглашая, поощряя к ненасилию через диалог и ища решения – потому что эти проблемы не могут быть решены войной". Позиция Украины и наших партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: он не может быть определен без Украины, а переговоры могут быть продуктивными только после достижения перемирия. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы. Но Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она хочет закрыть нам путь к свободе. Однако трансатлантическое единство демократий сильнее российского империализма. И именно благодаря нашей общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, основанного на надежной безопасности,
Мяч на стороне России, – глава МИД Италии Антонио Таяни
– объяснил он.
МО Великобритании не доверяет Путину и говорит, что должны быть дальнейшие шаги
Мерц надеется на переговоры России с Украиной
– написал он.
Турция внимательно следит за подготовкой к встрече
"Помните о жертвах": госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова напомнила, что Россия продолжает обстрелы
– указала она.
– добавила госпожа посол.
ООН приветствует диалог, но хочет немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня
Что говорит Папа Римский Лев XIV
Позиция Украины: Андрей Сибига сравнил империализм и демократию
– высказался он.
Чиновник объяснил, что результат встречи зависит от Путина.
Вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Он должен решить, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет. Это ключ к встрече, и его истинное желание прекратить войну будет видно по тому, как он ответит Трампу. Мне кажется, с другой стороны, что Россия пытается получить как можно больше позиций на этом этапе,
Таяни надеется, что это "станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским".
Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой.
"Я надеюсь, что сегодня мы увидим начало этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец-то сдержит свое слово, ведь за последние полгода он четыре раза заявлял, что хочет мира (...) Готов ли Путин, как он говорит, к миру? И отступит ли он от войны, которую он ведет в Украине уже три с половиной года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв за это время более миллиона россиян?" – риторически спросил Джон Гили.
Через три с половиной года после нападения на Украину, что противоречит международному праву, Россия сегодня имеет возможность согласиться на перемирие и прекратить военные действия. Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и после встречи на Аляске без каких-либо условий начнет переговоры с Украиной,
Мерц добавил, что Украина должна получить гарантии безопасности, а Зеленский – принять участие в переговорах.
Там надеются, что предыдущие переговоры в Стамбуле будут способствовать сдвигам в гуманитарных вопросах.
Пока мир смотрит на Аляску с надеждой на прекращение огня, россияне продолжают как всегда. Убивая мирных жителей. Вчера вечером на Херсонщине. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели изымали тела погибших, российский беспилотник снова ударил, ранены трое офицеров,
Матернова подчеркнула: "Все экзистенциальные вопросы о своем будущем, об окончании войны должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова ударит".
Украина хочет мира - но не любой ценой. Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв и всех других погибших от российских атак,
Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Понтифик сказал, чего ожидает от встречи 15 августа между Трампом и Путиным.
Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут договориться. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны искать диалог, дипломатические усилия, а не насилие, не оружие.
Впрочем, он добавил, что Ватикан не может остановить эти конфликты. Но работает над "мягкой дипломатией, всегда приглашая, поощряя к ненасилию через диалог и ища решения – потому что эти проблемы не могут быть решены войной".
Позиция Украины и наших партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: он не может быть определен без Украины, а переговоры могут быть продуктивными только после достижения перемирия. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы. Но Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она хочет закрыть нам путь к свободе. Однако трансатлантическое единство демократий сильнее российского империализма. И именно благодаря нашей общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, основанного на надежной безопасности,