"На всех фронтах": Путин и Си обсудили дальнейшее сотрудничество и затронули тему войны в Украине

В Кыргызстане проходит двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого состоялась встреча президента Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и международную обстановку.

Об этом пишет издание The Japan Times.

Что известно о встрече Путина и Си?

31 августа в Бишкеке начался 25-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятие прибыли лидеры более десяти стран, среди которых глава Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Пакистана Шехбаз Шариф.

В ходе встречи Москва и Пекин пытались продемонстрировать единый фронт против Запада и продвигать концепцию многополярного мира. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил радость от встречи и подчеркнул, что связи между странами стали "крепче", а их перспективы "будут еще ярче". В то же время он обратил внимание на то, что уровень "неопределенности и непредсказуемости" в международном порядке заметно вырос.

Со своей стороны Владимир Путин заверил, что российско-китайское сотрудничество "успешно развивается на всех фронтах". При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тему войны в Украине во время переговоров лидеры затрагивали лишь "мельком". По информации российских СМИ, президент Турции Эрдоган также планирует провести встречу с Путиным на саммите, чтобы вновь объявить о готовности Анкары выступить посредником в переговорах по Украине.

Трансформация Шанхайской организации сотрудничества

ШОС стремится выступать противовесом Западу. Исторически организация сосредотачивалась на экономическом взаимодействии, однако в последние годы под руководством Пекина и Москвы изменила свой курс. В настоящее время блок насчитывает 10 полноправных членов, 15 так называемых "партнеров по диалогу", в число которых входят Турция, Саудовская Аравия и Катар, а также два государства-наблюдателя – Афганистан и Монголия. Иран присоединился к объединению в 2023 году.

Напомним, двухдневный саммит проходит в период серьезных глобальных вызовов, когда прошло четыре с половиной года с начала вторжения России в Украину и шесть месяцев с начала войны между США и Тегераном. Помимо вооруженных конфликтов, отдельные члены организации находятся в состоянии торговых войн из-за тарифных ограничений, введенных Вашингтоном против китайских и индийских товаров.