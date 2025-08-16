После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры прошли "очень откровенно". Он заявил о прогрессе, но не уточнял, где имеет разногласия с российским диктатором.

Трамп отметил, что любые решения по завершению войны возможны только с согласия Украины и лично президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа Fox News.

Смотрите также Трамп передал Зеленскому, что Путин хочет получить весь Донбасс, – Bloomberg

Как Трамп прокомментировал свой разговор с Путиным?

Мы говорили очень откровенно. Я думаю, он хочет довести это до конца,

– отметил Трамп.

В то же время, отвечая о вопросе, в котором остаются разногласия с Путиным, Трамп заявил: "Я бы предпочел этого не делать. Думаю, кто-то все равно это обнародует... Я хочу посмотреть, сможем ли мы это завершить. Это еще совсем не решенное дело. И Украина должна согласиться... президент Зеленский должен согласиться".

Американский лидер также подчеркнул, что надеется на положительный финал, который был бы "большим достижением" для Украины и России.