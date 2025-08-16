Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа и то, как президент США вел себя с главой Кремля, произвело сильное впечатление на американцев. Даже представители Республиканской партии не знали, как реагировать на эти события.

Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, какое поведение можно ожидать от Трампа после провальных переговоров с Путиным. Также в западных СМИ, на фоне встречи на Аляске, отмечают, что главе Кремля удалось выиграть время, разрядить "разговоры о санкциях против своего нефтяного сектора" и ни в чем не уступить Трампу.

Как Трамп должен отреагировать на вызывающее поведение Путина?

Добрянский отметил, что 15 августа на республиканских телеканалах, где он выступал, царил стыд относительно переговоров на Аляске.

Республиканцам, по его словам, оставалось только подчеркивать, что американские самолеты, которые пролетели над Путиным, продемонстрировали мужество Трампа. А также то, что красный ковер для президента США был длиннее, чем для Путина.

Эти два тезиса должны были показать какую-то победу президента Трампа, ведь даже республиканцы и MAGA-фанаты были шокированы тем, что происходило. Это не был их президент, которого они уважают и хвалят, и им будет непросто объяснить его поведение. Но они попытаются,

– сказал он.

Теперь надо наблюдать за следующими шагами Трампа. Будет ли он вести себя с Россией так же как с Ираном, когда ответил ему бомбардировкой ядерных объектов, или он промолчит, как заметил Добрянский, когда международный преступник передает ультиматум США.

В то же время американский президент не предпочитает поддерживать Украину, а стремится быстрее закончить войну. Поэтому хочет показать какой-то очень сильный шаг – то, что он сделал в Иране, в Сирии, в разных сферах. Показать большую силу, чтобы продемонстрировать, что не принимает ультиматум и ложь,

– отметил Андрей Добрянский.

В Белом доме, по его мнению, еще не придумали, чтобы это могло быть. США должны поставить Путина в безвыходное положение, чтобы показать свою мощь и достичь мира через силу.

Впрочем, лучшим вариантом, как предположил он, могло быть то, как вел себя Трамп с Ираном. Он полторы недели молчал, в администрации говорили, что он отдалился от Биньямина Нетаньяху, а после этого США атаковали Иран.

Это не означает, что Америка будет атаковать Россию, добавил Добрянский. Однако Трамп должен найти какое-то мощное событие, чтобы ответить Путину, который оскорбил его лично.

Также появились детали разговора Трампа и Путина на Аляске 15 августа. По данным журналистов, глава Кремля предложил заморозить фронт в районе Запорожья и Херсона в обмен на то, что Украина отступит из Донецкой области. Также Путин, вероятно, намекнул американской стороне, что открыт к переговорам по Сумской и Харьковской областях. Поэтому нельзя исключать, что речь шла об обмене территориями.