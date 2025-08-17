После встречи с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп выглядел истощенным и раздраженным во время ночного телефонного разговора с европейскими лидерами. Американский лидер работал без перерыва более 24 часов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Каким был Трамп во время разговора с европейскими лидерами?

Чиновники, которые участвовали в звонке, рассказали, что Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами выглядел истощенным и раздраженным после встречи с Путиным на Аляске.

Переговоры с европейскими лидерами состоялись около трех часов ночи по центральноевропейскому времени. Также в ходе разговора Трамп отметил, что работал без перерыва в течение 24 часов.

По словам собеседников, президент США заявил, что готов вернуться к угрозам немедленными санкциями против России лишь в случае, если трехсторонние переговоры не принесут результатов в урегулировании войны в Украине.

Напомним, ранее Axios, со ссылкой на собственные источники, сообщали, что Трамп планирует трехсторонний саммит с Зеленским и Путиным уже на следующей неделе. В то же время глава Кремля публично не обязывался участвовать в таком мероприятии.