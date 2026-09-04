Украина должна быть приоритетом: республиканец раскрыл ожидания от встречи Трампа и Си

В Кыргызстане состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Положительным сигналом встречи стало то, что практически все, начиная с глав азиатских стран и заканчивая китайским лидером Си Цзиньпином, обращаясь к Путину, говорили о необходимости положить конец войне в Украине.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил член Республиканской партии Борис Пинкус, подчеркнув, что призывы были адресованы именно Путину, а не Зеленскому. Он добавил, что это прозвучало из уст как премьер-министра Индии Моди, так и Си Цзиньпина. Это произошло накануне встречи Си с Трампом 24 сентября.

Встреча Трампа и Си: что должно быть в повестке дня

Член Республиканской партии рассказал, что самым главным сейчас является попытка повлиять на повестку дня встречи Трампа с Си Цзиньпином, чтобы американский президент изменил риторику конфронтации в отношении своего китайского коллеги.

Нужно мыслить глобально. Посмотрите, что происходит в мире. Почти везде напряженность. Страны, которые никогда не мечтали о ядерном оружии, уже начинают говорить о его приобретении. Страны, которые уже забыли о спорах с соседями, сегодня вновь начинают об этом говорить,

– отметил Пинкус.

Он привел пример вновь возникающего территориального спора о Джамме и Кашмире (регионе) между Пакистаном и Индией. Государства вновь начинают говорить о том, что их беспокоит, что они готовы "восстановить справедливость". Член Республиканской партии считает, что это является следствием провальной политики Трампа на международной арене.

Поэтому сегодня я возвращаюсь к предстоящей встрече Трампа с Си Цзиньпином. Глобальная проблема – это начать решать вопрос международной напряженности, ее нужно разрядить. А начинать нужно с прекращения войны в Украине,

– убежден Пинкус.

Это самое первое, что могут сделать эти две страны – США и Китай. Это, как подчеркнул член Республиканской партии, принципиально важно: до 24 сентября осталось мало времени, и он выразил надежду, что что-то положительное может произойти еще до наступления этой даты.

Рад, что Европа зашевелилась, что из Великобритании будут поступать в большом количестве Storm Shadow. К тому же государство решило наладить совместное производство с украинскими компаниями. Это очень радует,

– подытожил Пинкус.

Полная версия интервью с Борисом Пинкусом: смотрите видео