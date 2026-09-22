Трамп намерен оказать давление на Зеленского в ООН, – СМИ

Ожидается, что во время личной встречи в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп будет настаивать на том, что Владимир Зеленский согласился бы на "энергетическое перемирие". Это происходит на фоне стремительного роста мировых цен на дизельное топливо, вызванного войной в Иране и российской агрессией против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Что говорит Трамп об ударах по энергетике России

На прошлой неделе Трамп преждевременно объявил об "энергетическом перемирии", согласно которому Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, а "Россия согласилась поступить так же". Однако на самом деле этой договоренности достигнуто не было, и российские удары по украинской энергетике и другим объектам критической инфраструктуры продолжаются.

В ответ на днях Украина усилила атаки на энергетический сектор России, нанеся масштабный удар по Московской области. Серия атак поразила большой нефтеперерабатывающий завод в Москве и привела к гибели 3 человек.

После этого Трамп заявил, что весь мир страдает от дефицита энергоресурсов, ситуацию с которым, по его словам, усугубляет война в Украине.

Он отметил, что из-за войны Россия утратила контроль над своей отраслью производства дизельного топлива и добавил, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизель, была взорвана и выведена из строя, по крайней мере, временно.

Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!

– написал он.

Ранее Трамп также возлагал на Киев вину за эскалацию "энергетической войны", несмотря на то, что именно Россия разрушает экономику Украины и осуществляет атаки на украинские города.

Во время визита в Ирландию на прошлой неделе американский президент напрямую обратился к Зеленскому, заявив, что тот должен сделать "одну вещь" – прекратить уничтожать объекты по производству дизельного топлива в России.

"Пусть он проводит атаки на цели, но не затрагивает дизельное топливо, потому что это вызывает дефицит", – сказал он.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. И, как сообщил изданию Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, его темой был "дизель, дизель, дизель".