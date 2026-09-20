В Германии начались местные выборы в двух федеральных землях: почему их результаты важны для Мерца

В двух федеральных землях Германии началось голосование по формированию новых составов местных парламентов. Результаты этих выборов могут вызвать серьезный политический кризис и привести к смене главы правительства.

Избирательные участки в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании открылись в 9:00 по киевскому времени и будут принимать избирателей до вечера. Как сообщает телеканал ZDF, это голосование стало серьезным испытанием для действующего канцлера Фридриха Мерца. Его политическое будущее оказалось под угрозой после недавнего провала партии ХДС на других региональных выборах.

Расклад сил перед голосованием

В столичном регионе консерваторы Мерца рискуют уступить лидерство. По предварительным опросам телеканала ARD, партия "Левые" пользуется поддержкой 21% избирателей, опережая ХДС на один процент.

Третье место в Берлине уверенно удерживает ультраправая "Альтернатива для Германии", набирающая 18% голосов. За ними следуют "Зеленые" и социал-демократы с показателями 16% и 12% соответственно.

Между тем в Мекленбурге-Передней Померании разворачивается еще более напряженная борьба. Данные опроса FAZ свидетельствуют, что партия действующего премьер-министра Мануэлы Швезиг от социал-демократов лидирует с результатом 37%. Однако ультраправые из "АдН" дышат им в спину, имея 36% поддержки местных избирателей.

Что этому предшествовало?

Политическая напряженность в стране существенно возросла после 6 сентября, когда состоялись выборы в земле Саксония-Анхальт. Тогда партия "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, а политическая сила Фридриха Мерца потерпела ощутимое поражение, что и спровоцировало разговоры о возможной отставке канцлера.