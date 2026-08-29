"Это глупость": в Пентагоне отреагировали на слухи о намерении Хегсета баллотироваться в президенты

В кулуарах американской политики разворачивается интригующая борьба за будущее лидерство в стране. Один из ключевых чиновников действующей администрации стремится выйти на первый план и принять участие в предвыборной гонке.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

Что известно о политических амбициях Хегсета?

Министр обороны США Пит Хегсет в течение последних нескольких месяцев в частных беседах обсуждал возможность баллотироваться на пост президента. По данным собеседников издания, глава оборонного ведомства советовался по поводу этого шага с своей женой, близкими друзьями и коллегами.

В самом министерстве обороны слухи о политических планах своего руководителя решительно опровергают.

Министр обороны Хэгсет не баллотируется в президенты, и его приоритет – руководство Пентагоном. Все остальные предположения – глупость,

– заявил официальный представитель ведомства.

Кроме того, сам глава Пентагона Пит Хегсет опроверг свое возможное участие в президентских выборах в США в 2028 году. Он отметил, что сообщения в СМИ – фейки.

Отметим, что интерес к политическим амбициям чиновника существенно возрос в августе после его визита на ярмарку штата Айова, где он проводил агитацию в поддержку республиканца Зака Нанна. Этот штат традиционно играет ключевую роль в президентской политике США как один из первых этапов выдвижения кандидатов.

В случае вступления в гонку Хэгсет окажется в прямой конкуренции с другими влиятельными деятелями из окружения Дональда Трампа, среди которых вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Однако аналитики отмечают, что ему придется преодолевать и существенные политические уязвимости, в частности критику за решения во время международных обострений и прошлогодние скандалы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время ужина с журналистами в шутку заявил, что якобы планирует баллотироваться на четвертый президентский срок. Он назвал это своим "намерением" и добавил, что уже трижды побеждал на выборах и собирается сделать это снова.

В то же время американские СМИ отметили, что Трамп говорил в шутливом тоне, поэтому его слова не следует воспринимать как официальное заявление о будущем участии в выборах. Действующий президент США побеждал на выборах в 2016 и 2024 годах, тогда как в 2020 году уступил Джо Байдену.