Президент США считает, что Украине надо признать, что она в результате завершения войны все равно потеряет свои территории. В Белом доме отметили, что Дональд Трамп пока недоволен Украиной и Европой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники издания The Atlantic.

Почему Трамп недоволен Украиной?

По словам собеседников издания, Дональд Трамп продолжает вести усилия по урегулированию войны в Украине. Однако из-за того, что этот процесс затягивается, американский лидер частным образом выразил недовольство действиями Владимира Зеленского и Европы. Источники отметили, Дональд Трамп просто хочет, чтобы закончился конфликт России и Украины.

Хотя дипломатия между лидерами США, Украины и России шла очень хорошо в последнее время, прогресса в установлении мира нет. Россия не отступает от своих позиций, а обещанной встречи Путина и Зеленского пока не предвидится. Один европейский чиновник заметил, что в миротворческом процессе до сих пор есть путаница.

Дональд Трамп в свою очередь считает требования Украины и Европы "нереалистичными". Он якобы отметил, что Украине все же необходимо смириться с потерей части территории, чтобы война закончилась.

Трамп разочарован Зеленским, он хочет, чтобы война закончилась. Почти не важно, как,

– подытожили собеседники издания.

Европейский чиновник отметил, что в последние дни чиновники администрации Трампа призвали европейские страны сделать больше для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Добавим, что Дональд Трамп "ничем не доволен в этой войне". По его словам, "серьезные последствия" могут быть, если Владимир Зеленский и Владимир Путин в ближайшее время не встретятся. Президент США также заявил, что готов выйти из конфликта в случае, если он затянется.

Что говорят в Белом доме о завершении войны в Украине?