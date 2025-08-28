Трамп разочарован Украиной и Европой и ему почти не важно, как закончится война, – СМИ
- Дональд Трамп выразил недовольство относительно затягивания процесса урегулирования войны в Украине, считая требования Украины и Европы "нереалистичными".
- Трамп отметил необходимость для Украины смириться с потерей части территории для завершения войны, а также призвал европейские страны сделать больше для обеспечения безопасности Украины.
Президент США считает, что Украине надо признать, что она в результате завершения войны все равно потеряет свои территории. В Белом доме отметили, что Дональд Трамп пока недоволен Украиной и Европой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники издания The Atlantic.
Почему Трамп недоволен Украиной?
По словам собеседников издания, Дональд Трамп продолжает вести усилия по урегулированию войны в Украине. Однако из-за того, что этот процесс затягивается, американский лидер частным образом выразил недовольство действиями Владимира Зеленского и Европы. Источники отметили, Дональд Трамп просто хочет, чтобы закончился конфликт России и Украины.
Хотя дипломатия между лидерами США, Украины и России шла очень хорошо в последнее время, прогресса в установлении мира нет. Россия не отступает от своих позиций, а обещанной встречи Путина и Зеленского пока не предвидится. Один европейский чиновник заметил, что в миротворческом процессе до сих пор есть путаница.
Дональд Трамп в свою очередь считает требования Украины и Европы "нереалистичными". Он якобы отметил, что Украине все же необходимо смириться с потерей части территории, чтобы война закончилась.
Трамп разочарован Зеленским, он хочет, чтобы война закончилась. Почти не важно, как,
– подытожили собеседники издания.
Европейский чиновник отметил, что в последние дни чиновники администрации Трампа призвали европейские страны сделать больше для обеспечения гарантий безопасности Украины.
Добавим, что Дональд Трамп "ничем не доволен в этой войне". По его словам, "серьезные последствия" могут быть, если Владимир Зеленский и Владимир Путин в ближайшее время не встретятся. Президент США также заявил, что готов выйти из конфликта в случае, если он затянется.
Что говорят в Белом доме о завершении войны в Украине?
Как заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт, в Белом доме считают, что Зеленский и Путин не готовы сами прекратить войну. Американский лидер планирует позже сделать новые заявления относительно конфликта между Россией и Украиной. Трампу также сильно не нравятся атаки по Украине, однако он не удивлен событиями и будет в дальнейшем наблюдать.
