Однак у Москві їх затримали. Відповідну інформацію надав російський правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".

Що відомо про затримання іранців у Росії?

За даними проєкту, громадянка Ірану на ім'я Рейхане запросила співвітчизників на неформальну зустріч у російській столиці під назвою "свято радості". Вона одразу уточнила, що ніяких політичних плакатів чи гасел брати не потрібно. Ті, хто прийшов, принесли з собою їжу та гітару.

Однак до парку, де планувалася зустріч, прибули поліцейські. Вони перевірили документи всіх присутніх і відвезли їх до відділення.

Варто зауважити, що "святкування" і відповідно затримання відбулося 1 березня, на наступний день після ліквідації Хаменеї. Багато з учасників – студенти московських університетів.

У поліції іранців протримали кілька годин. Рейхане інкримінували організацію несанкціонованої публічної акції та призначили 10 діб адміністративного арешту. Інших учасників звинуватили в участі в неузгодженому зібранні й оштрафували на 15 тисяч рублів кожного.

За версією правоохоронців, затримані нібито не виконували законні вимоги та скандували "Дякуємо, США". Самі іранці ці звинувачення категорично відкидають.

Зазначимо, російський президент Володимир Путін відразу засудив загибель Хаменеї як "цинічне порушення всіх норм людської моралі та міжнародного права". Диктатор в опублікованому Кремлем листі підкреслив, що аятола зробив неоціненний особистий внесок у "дружні російсько-іранські відносини та вивів їх на рівень всебічного стратегічного партнерства".

Як реагували на ліквідацію Хаменеї в самому Ірані?