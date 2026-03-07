Однако в Москве их задержали. Соответствующую информацию предоставил российский правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Что известно о задержании иранцев в России?

По данным проекта, гражданка Ирана по имени Рейхане пригласила соотечественников на неформальную встречу в российской столице под названием "праздник радости". Она сразу уточнила, что никаких политических плакатов или лозунгов брать не нужно. Те, кто пришел, принесли с собой еду и гитару.

Однако в парк, где планировалась встреча, прибыли полицейские. Они проверили документы всех присутствующих и отвезли их в отделение.

Стоит заметить, что "празднование" и соответственно задержание произошло 1 марта, на следующий день после ликвидации Хаменеи. Многие из участников – студенты московских университетов.

В полиции иранцев продержали несколько часов. Рейхане инкриминировали организацию несанкционированной публичной акции и назначили 10 суток административного ареста. Остальных участников обвинили в участии в несогласованном собрании и оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.

По версии правоохранителей, задержанные якобы не выполняли законные требования и скандировали "Спасибо, США". Сами иранцы эти обвинения категорически отвергают.

Отметим, российский президент Владимир Путин сразу осудил гибель Хаменеи как "циничное нарушение всех норм человеческой морали и международного права". Диктатор в опубликованном Кремлем письме подчеркнул, что аятолла внес неоценимый личный вклад в "дружеские российско-иранские отношения и вывел их на уровень всестороннего стратегического партнерства".

Как реагировали на ликвидацию Хаменеи в самом Иране?