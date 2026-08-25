Заповіт цадика: що насправді шукають паломники в Умані та чому їх не лякають навіть ракети

Щоосені, коли повітря над центральною Україною стає прозорим і холодним, провінційна Умань переживає метаморфозу, якій немає аналогів у сучасному світі. Тихі вулиці цього містечка Черкащини раптом вибухають багатоголоссям івриту, англійської, французької та їдишу.

Десятки тисяч чоловіків у традиційному вбранні збираються тут, аби зустріти Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Для стороннього спостерігача цей феномен здається географічною аномалією, бо чому саме Умань, місто за тисячі кілометрів від Єрусалима, стало духовним магнітом для світового юдаїзму? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому Умань стала глобальним епіцентром юдаїзму?

Умань не стала центром випадково, а через історію про кров, містику, безпрецедентну духовну обіцянку та неймовірну людську впертість, яка нині ще більш вражає, ніж будь-коли раніше. А починалося все у XVIII столітті.

Хасидизм як містичний рух оновлення юдаїзму зародився саме на українських землях. Його засновником був Баал Шем Тов, але глобальним феноменом рух зробив його правнук – рабин Нахман із Брацлава, що жив у 1772 – 1810 роках. Нахман був революціонером духу – він проповідував радість як релігійний обов'язок, навчав розмовляти з Богом рідною мовою наодинці з природою і створював глибокі метафоричні казки.

Але чому Нахман обрав для свого вічного спочинку саме Умань? У 1768 році під час повстання гайдамаків (Коліївщини) у цьому місті відбулася страшна різанина. Тисячі євреїв та поляків були жорстоко вбиті. Коли рабин, хворий на туберкульоз і з відчуттям наближення смерті, відвідав Умань у 1810 році, він сказав своїм учням, що душі тисяч мучеників, похованих тут, чекають на нього.

Тобто Нахман свідомо вирішив лягти у землю поруч із ними, аби своєю святістю підняти їхні душі до небес. Проте сама лише могила не створила б такого масового паломництва – його секрет криється у безпрецедентній обіцянці, яку Нахман дав перед смертю.

За свідченнями його найближчого учня рабина Натана, Нахман заприсягнувся: якщо людина прийде на його могилу, дасть монету на благодійність і прочитає "Тіккун га-Клалі" (специфічну збірку з десяти псалмів), то навіть якщо ця людина обтяжена найтяжчими гріхами, сам цадик "витягне її з пекла за пейси".

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У західній теології важко знайти аналог такої прямої, майже фізичної гарантії спасіння. До того ж брацлавські хасиди – єдина течія, яка ніколи не обрала нового лідера після смерті засновника. Їх часто називали "мертвими хасидами". Для них Нахман живий завжди, а його могила в Умані – це єдиний канал зв'язку з духовним наставником.

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Історія паломництва до Умані – це трилер про виживання. У радянські часи кладовище було знищене, на його місці побудували житлові будинки. Західні медіа часів Холодної війни фіксували поодинокі випадки, коли відчайдухи зі США чи Ізраїлю під виглядом звичайних туристів пробиралися до Умані, ризикуючи опинитися у катівнях КДБ, аби просто постояти біля стіни будинку, під яким лежав їхній учитель.

Справжній вибух стався після розпаду СРСР. Але те, що ми спостерігаємо сьогодні, перевершує будь-які прогнози соціологів релігії. Попри тривалі наслідки жорстокої російсько-української війни, закритий повітряний простір над Україною та постійні попередження США й Ізраїлю про небезпеку, паломники продовжують їхати.

Чому вони це роблять? Бо для брацлавського хасида небезпека фізичного світу є ілюзорною порівняно з духовним обов'язком. Війна, пандемії, логістичні колапси – усе це сприймають лише як випробування віри. Сучасний кібуц (зібрання) в Умані давно вийшов за межі суто українського чи навіть східноєвропейського єврейства – сюди їдуть сефарди з Франції, бізнесмени з Манхеттена, студенти єшив з Єрусалима та навіть ті, хто лише шукає свій шлях до юдаїзму.

Умань стала центром світового юдаїзму не завдяки інфраструктурі чи геополітиці. Вона стала ним завдяки силі ідеї. Рабин Нахман залишив по собі не просто філософію, а емоційний прихисток для мільйонів. І поки стоїть світ, щоосені тисячі людей долатимуть будь-які кордони та небезпеки, аби опинитися у маленькому українському місті, де, за їхньою вірою, небо торкається землі.